30 años de amor: Biby Gaytán y Eduardo Capetillo

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Un 25 de junio, pero de hace 30 años, Biby Gaytán y Eduardo Capetillo celebraron su boda, la que fue denominada como "el evento del año" pues, eran tantas las expectativas de que dos figuras tan conocidas se unieran en matrimonio que, la ceremonia fue televisada.

Biby tenía 22 y Eduardo 24, estaban por cumplir tres años de noviazgo, cuando se dieron el "sí" ante los ojos de 600 invitados; además de las 200 personas que se requirieron para que la boda fuera emitida totalmente en vivo.

Gaytán tenía alrededor de seis meses de embarazo; esperaba a Eduardo Jr, situación que tenía muy emocionada a la pareja, como dijo, en su momento, el futuro esposo.

"Esperar a mi hijo con todo mi amor, haber encontrado una mujer que está tan orgullosa y motivada a darse a ese bebé, nuestra relación ha sido maravillosa, con los problemas normales de una pareja, sobre todo, por el exceso de trabajo nos ha distanciado mucho, pero me siento tan estable y lleno de satisfacciones, a veces me da miedo que Dios me esté dando cosas tan hermosas al mismo tiempo".

Durante su noviazgo, la pareja atravesó dos rupturas y, ambos, llegaron a ser asociados románticamente con otras personas; Biby con Ricky Martín y Luis Miguel, Eduardo con Andrea Legarreta y Thalía; pese a los rumores, su amor persistió.

La ceremonia se llevó a cabo en Chiconcuac, Morelos, en la hacienda Palacio del Marqués, ubicada a 20 minutos de Cuernavaca.

Biby arribó en una carroza a la que iban enganchados dos caballos blancos, dentro del vehículo, la joven estaba acompañada de su padre, don Daniel Gaytán que, antes del gran día, había dedicado unas emotivas palabras a su única hija mujer.

"Recuerda, gordita, lo que siempre te he dicho yo, tenemos que hacer cosas muy importantes por las que Dios nos ha mandado aquí, cumpliste el nacer de tu madre, cumpliste extraordinariamente tu instrucción, porque fuiste magnífica alumna, cumpliste tus anhelos de ser una artista, hijita, ahora vas a cerrar un ciclo en tu vida, casándote; yo estoy muy emocionado porque, Eduardo, es un magnífico muchacho, muy sano y, qué mejor, imagínate, eres mi diamante, tengo cinco hijos y solamente una hijita".

A su vez, Eduardo arribó al lugar montando un caballo español, su padre, Manuel Capetillo, lo secundó, igual que sus hermanos mayores Manuel y Guillermo, quienes vistieron trajes de charro, con botonaduras de plata, igual que el futuro esposo.

Fue Manuel Capetillo hijo, que, por petición de Eduardo, interpretó el Ave María, junto al mariachi.

Ante la presencia de tantos invitados, el pastel fue de siete pisos.