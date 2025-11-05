31 Minutos lanza tráiler de 'Calurosa Navidad'

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Este miércoles "31 Minutos" lanzó el tráiler oficial de su nueva película, "Calurosa Navidad", donde sorprendió a sus fans con la aparición especial de la artista Julieta Venegas, causando gran revuelo entre los internautas mexicanos.

Tras el éxito de su Tiny Desk, "31 Minutos" estrenará este mes su esperada película en Amazon Prime Video, donde Tulio Triviño, Juan Carlos Bodoque, Calcetín con Rombos Man y todos sus amigos protagonizarán una nueva aventura.

En el tráiler con dos minutos de duración, se alcanza a plantear la trama principal donde el calentamiento global provoca una intensa ola de calor en víspera de Navidad, por lo que Santa Claus se mete en serios aprietos.

Por medio de un comunicado, se anuncia que a pesar de los inconvenientes, Papá Noel podrá entregar sus regalos excepto en Titirilquén. Motivo por el cual, el equipo del popular noticiero decide enviar a Juan Carlos Bodoque al Polo Norte en busca de los regalos de todo el pueblo.

Para celebrar el regreso triunfal de Bodoque, sus amigos deciden preparar un show especial, donde las dificultades técnicas no se hicieron esperar y solo una estrella podría salvar la presentación. Es ahí donde aparece la cantante mexicana, Julieta Venegas con una gran sonrisa y dispuesta a salvar el acto estelar para que los habitantes de Titirilquén pasen una inolvidable Navidad.