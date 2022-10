A media entrevista, Jack White se entera de muerte de su amiga Loretta Lynn

A-AA+

A través de sus redes sociales, el músico Jack White compartió su pesar por la muerte de la cantante country Loretta Lynn, a quien considera de las mejores cantantes del siglo XXI.

"Perdimos una de las grandes, Loretta Lynn", señaló la tarde de este martes en un video posteado en sus redes.

"Era una presencia increíble y una genia brillante en formas que creo que sólo quienes trabajaron con ella pudieron verlo. Lo que hizo por los derechos de las mujeres en un período y género musical que era el más difícil para hacerlo es sobresaliente y continuará por mucho tiempo", aseguró en su publicación.

Sin embargo, el guitarrista que este fin de semana dará dos conciertos en México (el 8 de octubre en Guadalajara dentro del festival coordenada y el 9 en el Pepsi Center de la Ciudad de México) se encontraba en entrevista con EL UNIVERSAL cuando se enteró de la muerte de su amiga con quien colaboró para el tema "Van Lear Rose".

White estaba hablando sobre su relación con el Internet y cómo puede usarse a favor de la música, por ejemplo a través de los streaming, cuando leyó la noticia.

"Acabo de recibir tristes noticias, alguien me ha dicho que Loretta Lyn acaba de fallecer. Esto es muy triste, no lo sabía, ella era una gran amiga", dijo Jack interrumpiendo la idea que estaba abordando.

"Eso es lo bueno y lo malo de Internet, acabo de enterarme de que mi amiga murió...", ironizó el rockero.

Con profesionalismo, el cantante continuó su charla y compartió lo que él piensa que pasa con nuestros seres queridos cuando mueren.

"No creo en fantasmas pero creo en almas; creo que hay una diferencia", explicó.

"Vengo de una familia grande y siento que hay una presencia de tus ancestros todo el tiempo en lo que haces. Incluso si sólo está en tu mente es algo hermoso pensar en tus ancestros estando orgullosos, que todo es una progresión hacia adelante y que quieren ver a sus bisnietos haciendo cosas hermosas y teniendo experiencias hermosas y siguiendo con su vida y lejos de la oscuridad y cosas así. Creo que siempre es bueno tener eso en mente, es algo lindo para mantenerte positivo".