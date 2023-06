a SALMA HAYEK una PERRITA le COPIA SU VESTIDO

A-AA+

Salma Hayek, en la pasada Met Gala, lució un vestido Gucci con el que desfiló por las escaleras del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York.Ahora, casi un mes después del primer vistazo a ese look, la protagonista compartió a través de sus redes sociales las divertidas imágenes de una pequeña perra con su mismo look de la Met Gala que se dieron a conocer por un evento llamado “Pet Gala”.Los perros que protagonizaron la “Pet Gala” lucieron recreaciones de los looks de alta costura más extravagantes.Livie, la perra de rescate que desfiló con el mismo look que Salma Hayek, se robó todas las miradas de los asistentes, de la prensa y de la icónica actriz, quien no dudó en compartir en redes sociales las tiernas fotografías.