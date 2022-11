Aaron Carter se reconcilió con su hermano Nick antes de morir

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 8 (EL UNIVERSAL).- La relación entre Aaron y Nick Carter era sumamente complicada. Ambos artistas estaban distanciados desde hace varios años, incluso se enfrentaron en la corte, lo que habría hecho que el lazo que los unía estuviera a punto de romperse.

Aaron falleció de manera trágica este fin de semana; su cuerpo fue encontrado en la bañera de su casa, en Los Ángeles y aunque dejó muchas cosas inconclusas tras su partida, la reconciliación con Nick no fue una de ellas.

De acuerdo con información publicada por el sitio "Hollywoodlife", la exestrella juvenil tuvo la oportunidad de retomar contacto con su hermano mayor, incluso estaban empezando a llevarse mejor que nunca, cuando su inesperada muerte los sorprendió: "Había iniciado el proceso para reconciliarse con muchas personas de su vida, y había enmendado los errores del pasado para hacer las paces con Nick", dijo el representante del desaparecido artista.

Esta situación le habría devuelto la paz a Aaron, quien encontró un poco de felicidad en medio de la tormentosa relación que vivía con Melanie Carter, su exprometida y madre de su hijo: "Había iniciado el proceso para reconciliarse con muchas personas de su vida, y había enmendado los errores del pasado para hacer las paces con Nick".

Así fue la relación entre el Backstreet Boy y su hermano

En la época de los años 90, Nick Carter saltó a la fama mundial como integrante de una de las boyband más exitosas de todos los tiempos, los Backstreet Boys. El grupo no sólo conquistó el corazón de toda una generación de jovencitas, llenaba cualquier recinto en el que se presentara y lideraban las listas de éxitos.

Carter era uno de los miembros más jóvenes de la agrupación y, a pesar de ello, ya era el modelo a seguir de su hermano, Aaron Carter, quien tiempo después también incursionó en la música, sólo que lo hizo por solitario.

Frente a las cámaras y los medios, ambos artistas tenían una sólida relación; sin embargo, la realidad era completamente distinta pues los problemas y las rivalidades comenzaron a surgir entre ellos. Una de las más recordadas fue una pelea que quedó grabada en video, gracias al reality show que grabaron juntos y que, según Aaron, sólo era una de tantas.

Con el tiempo las cosas se complicaron cada vez más, incluso llegaron a enfrentarse en los juzgados en 2019, pues el intérprete de "Incomplete" solicitó una orden de restricción contra su hermano luego de que éste admitiera que había llegado a pensar en asesinar a su cuñada, Lauren Kitt, esposa madre de los hijos de Nick.

Aaron negó las acusaciones en una corte, pero terminó perdiendo el caso, algo que lo dejó devastado: "Hoy he perdido mi caso en los juzgados... lo he perdido todo. Pero tengo que superarlo ya", escribió en ese entonces en su cuenta oficial de Twitter.

Posteriormente el menor de los Carter acusó al Backstreet Boy de haber abusado sexualmente de varias mujeres y de, presuntamente, haberlo torturado durante gran parte de su niñez.

La relación parecía estar completamente fracturada y aunque, más tarde, Aaron confesó padecer bipolaridad, esquizofrenia y ansiedad, la reconciliación no llegó.

Tras darse a conocer la muerte de su hermano, Nick Carter le dedicó un emotivo mensaje en el que dejó claro que a pesar de todo lo malo que llegaron vivir, jamás dejó de amarlo ni un solo día.

"Aunque tuvimos una relación complicada, mi amor por él nunca se desvaneció. Extrañaré a mi hermano más de lo que nadie sabrá jamás. Te amo, Chizz, ahora tienes la oportunidad de tener finalmente algo de paz que nunca pudiste encontrar aquí en la tierra... Dios, por favor cuida de mi hermanito", publicó en Instagram.