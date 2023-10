Abogado de Arámbula niega que Luis Miguel haya pagado manutención

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 24 (EL UNIVERSAL).- En los últimos días un antiguo tema sobre la vida de Luis Miguel ha acaparado los titulares, luego de que Aracely Arámbula, expareja del cantante, lo llamara "deudor alimenticio" durante una plática que tuvo con los medios durante la alfombra roja de la obra "Vaselina".

Después de estas polémicas declaraciones, la expareja del llamado "Sol de México", Myrka Dellanos, salió en su defensa y aseguró que éste no sólo se mantiene al corriente con los pagos de la manutención de sus dos hijos, sino que los ama y lo único que desea es pasar tiempo con ellos.Casi de inmediato, la prensa española comenzó a hacer circular un documento, expedido por el Gobierno de la Ciudad de México en el que negaba que Luismi formara parte del registro de deudores alimentarios, poniendo en duda los dichos por la protagonista de "Soñadoras". Aunque hasta ahora Arámbula no ha emitido ningún tipo de comentario al respecto, ahora es su abogado, el licenciado Guillermo Pous quien apoyó las palabras de la actriz.En entrevista con el programa de radio estadounidense "El Show de Raúl Brindis", Pous explicó que el escrito no es una garantía de que Micky esté al corriente con sus obligaciones como padre, pues la última vez que pagó la pensión de los menores fue en 2019, cuando el éxito de su serie comenzaba a reflejarse: "Efectivamente no ha pagado la pensión. La última información que se tenía fue que pagó en diciembre de 2019, tal y cuando iba a comenzar su serie biográfica y la serie de conciertos, a partir de ahí comenzó el incumplimiento, no volvió a hacerse cargo de esta obligación", dijo.Sobre la actual demanda que el intérprete de "La incondicional" enfrenta y si serían las autoridades mexicanas o estadounidenses quienes podrían obligarlo a ponerse al corriente, reveló: "La jurisdicción también se puede determinar en función de la residencia donde se encuentren los menores, en este caso es sabido que los niños viven en la Ciudad de México, por lo cual ahí podría ser, independientemente de su lugar de nacimiento o nacionalidad, el lugar de residencia es donde se puede fijar la jurisdicción para que se haga el pago de la pensión".Aunque Pous ya no lleva el caso, sí dejó claro que en cualquier momento el artista tendrá que pagar su deuda, a pesar de que sus hijos lleguen a la mayoría de edad: "Una pensión alimenticia jamás prescribe y el beneficio es, en tanto sean menores de edad, eso siempre se va a tener que cubrir, eso no va a prescribir, simplemente se va a interrumpir y deja de contabilizarse a partir de que es mayor de edad", concluyó.