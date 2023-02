Los Ángeles (EE.UU.), 5 feb (EFE).- El tema "About Damn Time", de Lizzo, fue premiado como la grabación del año en la 65 edición de los Grammy.

La artista se enfrentaba a Adele ("Easy on Me"); ABBA ("Don't Shut Me Down"); Beyoncé ("Break My Soul"); Mary J. Blige ("Good Morning Gorgeous"); Brandi Carlile y Lucius ("You and Me on the Rock"); Doja Cat ("Woman"); Steve Lacy ("Bad Habit"); Kendrick Lamar ("The Heart Part 5"); y Harry Styles ("As It Was").