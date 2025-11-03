Actor de Superman firma iniciativa para apoyar a cineastas palestinos

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 3 (EL UNIVERSAL).- El actor estadounidense David Corenswet, conocido por su papel como "Superman", firmó un compromiso con la iniciativa "Filmmakers for Palestine", uniéndose a otras figuras de Hollywood en apoyo a Palestina, según se informó recientemente.

Diversos actores se han sumado a esta iniciativa lanzada el 8 de septiembre, que invita a los miembros de la industria cinematográfica a evitar colaborar con instituciones israelíes vinculadas con lo que califican como genocidio y apartheid contra el pueblo palestino.

Entre las estrellas y directores que han firmado se encuentran:

Mark Ruffalo

Olivia Colman

Emma Stone

Tilda Swinton

Riz Ahmed

Javier Bardem

Yorgos Lanthimos

Ava DuVernay

Asif Kapadia

Boots Riley

Joshua Oppenheimer

La iniciativa "Filmmakers for Palestine" está respaldada por más de 8 mil cineastas y trabajadores del cine, quienes exigen la libertad de Palestina y la creación de espacios que promuevan la denuncia ante "la campaña genocida de Israel".

"En este momento crítico y urgente, donde muchos de nuestros gobiernos están permitiendo la masacre en Gaza, debemos hacer todo lo posible para abordar la complicidad en ese horror implacable", señala parte del comunicado firmado por los participantes.

De acuerdo con Deadline, la nueva cinta de terror "Scream 7" habría sido blanco de un boicot luego de que la productora Spyglass, compañía de producción cinematográfica estadounidense, realizara diversos comentarios sobre la guerra entre Israel y Hamás.

Durante la producción de este filme, la actriz Melissa Barrera fue despedida tras realizar publicaciones consideradas antisemitas, en las que acusaba a Israel de "genocidio y limpieza étnica".

Según reportes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, se estima que más de 40 mil personas han muerto en territorio palestino a raíz de la guerra, en su mayoría mujeres y niños, como consecuencia del conflicto que continúa afectando a miles de familias en la región.