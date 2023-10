Actores mexicanos del SAG-AFTRA pueden seguir trabajando, dice ANDA

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 4 (EL UNIVERSAL).- Los actores mexicanos que pertenecen al Sindicato de la especialidad en Estados Unidos, en huelga desde hace casi tres meses, pueden trabajar sin problema en México, así sea en la producción de un estudio hollywoodense o plataforma streaming, cuyo origen sea de aquél país.

Marco Treviño, secretario General de la Asociación Nacional de Actores, explica que la diferencia es que en México los estudios no son quienes contratan, sino que lo hacen a través de un intermediario, que es una casa productora.Y añade que al ser también una producción hispanoparlante, se tiene otro mercado."Tenemos un convenio SAG-AFTRA y ANDA donde actores y actrices que son miembros de ambos sindicatos pueden trabajar en México, en producciones mexicanas en español, sin ningún problema, sólo avisando al SAG que van a hacer eso. Hay ciertas limitaciones que algunos tienen que enfrentar, pero todo es posible, mientras no se afecte a la huelga en EU", indica Treviño.Entre los actores que pertenecen a ambos sindicatos se encuentran Ana de la Reguera y Alfonso Herrera, además de Adriana Barraza que pronto iniciará grabaciones de una serie para una plataforma streaming y Karla Souza, quien durante la pasada entrega del Ariel reveló estar hablando con las instancias actorales para ver qué podía hacer en México.Esta semana se dio a conocer una posible solución al conflicto entre estudios y el sindicato de escritores, que inició en mayo pasado, pero esto no garantiza que esto se traslade al gremio actoral, en huelga desde julio.Sacando un promedio mensual de películas normalmente rodadas en EU, se considera que desde mayo se ha dejado de rodar cerca de 250 nuevas historias, sin contar series y programas de tv como los talk show. Cada producción da mínimo empleo a 100 personas, por lo que tan sólo en cine, se habrían dejado de tener unos 3 mil empleos.Treviño aclara que en México los actores no pueden irse a huelga de manera similar a sus compañeros estadounidenses, por las leyes nacionales mismas.Aquí, detalla, los contratos colectivos de trabajo (salario) se negocian una vez al año y, cada dos, las condiciones integrales para todos."Para poder negociar se emplaza a huelga. Es un trámite que metes y que te garantiza que si no llegas a una negociación, entonces tienes la posibilidad de irte a huelga, es como la anuencia legal. De otra manera no se puede", precisa.Treviño aclara que se puede llegar a la posibilidad de realizar un paro en contra de una producción por estar violando leyes federales."Pero es muy raro, porque los comisionados sindicales de la ANDA; junto con los actores, hacen su trabajo y resuelven (las cosas) antes de eso", apunta.Recientemente hubo un encuentro entre ambos sindicatos, en donde el mexicano se solidarizó con el estadounidense."Compartimos las necesidades, compartimos la lucha, pero en México no se puede hacer algo igual", destaca Treviño.