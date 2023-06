Actores mexicanos se solidarizan con la huelga de escritores en EU

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, junio 14 (EL UNIVERSAL).- Algo pasó la mañana de este miércoles en los Estudios Churubusco, que a actrices y actores les fue imposible hablar frente a un micrófono. Daniel Giménez Cacho, protagonista de "Arráncame la vida" y "Un extraño enemigo", lo intentó y no pudo, mientras miraba con cierta angustia a los asistentes. Luego lo intentó Claudia Ramírez ("Sólo con tu pareja") y lo mismo. Cuando Alejandra Calva ("Los simuladores") pasó, apenas y se oyó un leve sonido.

Tiaré Scanda, Johanna Murillo, Bárbara López, Hugo Catalán y César Ramos tuvieron el mismo resultado. Lo que pasó fue la manera en que actrices y actores se sumaron al movimiento "Guionistas por todas partes", para solidarizarse con la huelga de escritores en Estados Unidos, la cual busca mejoras para el gremio frente a los grandes estudios hollywoodenses y plataformas streaming.

El no hablar fue un performance para demostrar que sin guión, ellos no pueden decir nada frente a cámara. "No importa cuánto improvises en el rodaje, el guion es la idea básica, es lo que ves y escuchas, por lo que los actores escogemos hacer un proyecto, es lo que decimos y lo que hacemos", dicen cuando se les entrega una hoja con el texto. El evento fue organizado por Tinta, asociación que contabiliza hasta ahora 200 escritores del audiovisual mexicano.

"Sin escritores no hay industria y por tanto, sin escritores no hay negocio", subraya Carlos Cuarón, nominado al Oscar por "Y tu mamá también".

"La lucha por mejores condiciones se trabajo siempre será una lucha donde quiera que estemos", dice por su parte Carolina Rivera, jefa de escritores en "Luis Miguel, la serie" y autora del filme "Amar te duele". Durante el evento realizado en la explanada de los Estudios Churubusco se intervino la infografía exhibida en un muro, donde se ve un tronco de árbol sobre el cual florecen las ramas con el nombre de los distintos departamentos que conforman una película, como fotografía y diseño de producción.

Sobre el mismo se pegaron calcomanías de manzanas y en la base se puso la palabra escritor, recalcando la importancia de su labor. Alejandro Cuétara de la Asociación Nacional de Actores sugirió a escritores se organicen en un sindicato, lo cual no existe. Y Lucía Carreras considera que lo que se logre en EU puede impactar positivamente en los gremios de otros países. "Así puede negociarse mejor", expresa.