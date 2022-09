Adam Levine, acusado de infiel

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 20 (EL UNIVERSAL).- Adam Levine, el vocalista de Maroon 5, está dando de qué hablar por su comportamiento, pues según una influencer, el cantante le habría sido infiel a su esposa Behati Prinsloo, modelo de Victoria's Secret y quien actualmente está embarazada.

Levine, asediado por miles de fans en todo el mundo, habría sostenido una relación fuera del matrimonio con la influencer Sumner Stroh, una modelo de 23 años que a través de su perfil de TikTok cuenta supuestos detalles del romance porque, asegura, alguien más que sebe lo que pasó estaba intentando vender la información a un medio de comunicación, por lo que mejor decidió hablar ella primero.

---¿Qué es lo que reveló Sumner Stroh?

"En aquel momento, ya saben, yo era joven, ingenua y, francamente, me sentí explotada. No estaba en el mundo como lo estoy ahora, así que en definitiva fui muy fácil de manipular", expresó.

Sumner Stroh reveló que durante un año ha mantenido relaciones con Adam Levine a espaldas de su mujer, y que lo que más le llamó la atención es que fuera a ser padre de nuevo.

Detalló que a pesar de que llevaban meses sin hablar, Levine le escribió recientemente para anunciarle el embarazo de Behati y hacerle una "extraña" pregunta: "OK, pregunta seria. Voy a tener otro bebé y si es un niño de verdad quiero que se llame Sumner. ¿A ti te importaría? Esto va súper en serio", le habría dicho el cantante de Maroon 5.

La joven mostró algunos de los mensajes que el artista de 43 años le enviaba, por ejemplo, en uno de ellos se lee: "De verdad que es increíble lo jodidamente sexy que eres... Es que me vuela la cabeza" o "Eres 50 veces más sexy en persona... Y yo también".

Adam Levine y Behati Prinsloo eran una de las parejas más consolidadas en el mundo del espectáculo, se conocieron hace 10 años y decidieron casarse en 2014 y formar una familia.

Aunque parecía que la familia estaba mejor que nunca mientras esperaban el nacimiento de su tercer hijo, la influencer Sumner Stroh ha dado un vuelco a esta historia de amor.