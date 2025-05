Adiós a Kepa Amuchastegui, "Roberto Mendoza" de "Yo soy Betty la fea"

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Kepa Amuchastegui, quien interpretó a Roberto Mendoza en "Yo soy Betty, la fea", es despedido por sus amigos y compañeros de telenovela, quienes a través de mensajes en redes, anécdotas y fotos le dan el último adiós luego de que se diera a conocer que falleció a los 84 años tras padecer cáncer de vejiga.

Jorge Enrique Abello, quien encarnó a Armando Mendoza agradeció todo lo que aprendió a su lado.

"Querdio Kepa, un adiós hasta la eternidad, todo lo que aprendí de ti me lo quedo en el corazón".

Ana María Orozco, la protagonista de Beatriz Pinzón Solano también despidió a quien llamaba en la telenovela "Don Roberto".

"Adorado e inolvidable Kepa te vamos a extrañar".

Natalia Ramírez, quien encarnó a Marcela Valencia, nuera de Roberto Mendoza, posteó un mensaje en el que confesó el dolor que siente por la pérdida de su amigo, y recordó los consejos que le daba cuando trabajaron juntos en "Betty".

"Este ser humano maravilloso con quien tuve charlas enriquecedoras y llenas de toda su generosidad de pensamiento y sabiduría, dejó en mi una huella indeleble. Lo conocí en 1987.@victormallarino__me lo presentó, fuimos a su casa y desde ese momento no solo por la admiración que le tenía sino por toda su amabilidad como anfitrión, esa noche quedé totalmente enamorada hasta el sol de hoy. Tengo tantos bellos recuerdos, se nos quedaron tantas cosas por hacer mi Kepa. Te voy a extrañar mucho. Esa dirección silenciosa, oculta para que mis escenas salieran perfectas pero sin irrespetar a nuestro director de turno, cada café que compartimos. No puedo del dolor seguir escribiendo pero solo sé que nos volveremos a ver. Te adoro mi Kepa lindo. Donde estés, se que estas mejor que aquí. Gracias por tanto como artista, como amigo, como caballero pero sobre todo como ser humano. Tu legado no solo en YouTube sino en todos tus escritos, tus personajes y tu presencia serán inolvidables", se lee.

En 2024 se realizó una nueva versión con gran parte del elenco original, titulada "Betty la fea: la historia continúa", y sobre esta historia que se transmite a través de Prime Video, Kepa Amuchastegui se dijo un tanto decepcionado por la ausencia de su personaje, pues éste muere para que se pueda leer el testamento que dejó y a partir de ahí la historia se desarrolla.

Para Kepa, Roberto Mendoza pudo haber tenido más presencia, incluso, bromeó al decir que como un "fantasma".