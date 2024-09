Adrián Marcelo hace nuevas amenazas a Arath de la Torre

Arath de la Torre considera pedir su salida de "La casa de los famosos" por segunda ocasión, luego de que Adrián Marcelo le advirtiera que dejaría atrás cualquier tipo de tregua, para comenzar con su verdadero juego contra el actor, esto debido a que este se posicionó tras de él en la gala de eliminación de anoche.

Hoy se cumplen 44 días desde que inició el reality y la casa vive uno de sus momentos más tensos, esto debido a que Adrián Marcelo, después de salvarse de la eliminación, se dirigió a de la Torre para hacerle saber que cometió un error a la hora de posicionarse en su contra, pues esto traería consecuencias graves.

"Hoy me diste (luz) verde, discúlpame, cabr*n, yo creo que si eres inteligente no te vas a volver a poner frente de mí, no es amenaza pero sobre aviso no hay engaño, yo te recomiendo que si me vuelve a ver ahí (en la placa de nominados), me saques la vuelta, carnal... porque no va a ser nada amistoso lo que vas a recibir de mí", expresó.

El regiomontano justificó sus palabras bajo la premisa de que es una persona muy competitiva y, si bien, reiteró en más de una ocasión que no se trataba de una amenaza, le dijo a Arath que, si sus hijas e hijo ven el programa, le recomienda que dejen de sintonizarlo, pues no les gustará ver el comportamiento que adoptará con el actor.

"Si tu familia está viendo este contenido, te recomiendo mucho que evites pararte frente a mí en el siguiente posicionamiento, yo veo que les hablas mucho a tus hijos, que, al menos el domingo que te vas a ponerte frente a mí, les pidas que le pongan a otro contenido porque sí van a ver a su padre recibir un golpe bajo".

Esto fue lo que precisamente motivó al actor a pensar en la posibilidad de hablar con la producción para salir del reality, debido a que, como padre, siente la necesidad de hacer sentir a sus hijos que no están solos y él está para protegerlos, como dijo a sus compañeras y compañeros del team "Mar".

"No tengo la necesidad de que me amenacen de esa manera, yo sé que a este wey le vale madres; fuera Ricardo, fuera Sian o fuera otra persona, pero este wey la trae contra mí y yo elijo mis batallas, y no está a la altura, no puedo permitirme ya tan pinch* humillación".

Y aunque su equipo trató de tranquilizarlo, asegurando que la producción no permitirá otro acto de violencia del conductor, de la Torre se mostró escéptico, pues reveló que en las ocasiones anteriores no han considerado que los actos de Marcelo sean expresamente violentos.

"No le van a parar nada porque ya me lo dijeron, la vez pasada consideraron que no hubo violencia y no se metió con nada, pero ahorita me está amenazando que, a ni siquiera a mis hijos se les ocurra ver la televisión, de lo que me viene, entonces mi instinto es ir a protegerlos, tengo hijos adolescentes; tengo un hijo de 13 y otro de siete", puntualizó.