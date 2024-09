Fuerte enfrentamiento entre Adrián Marcelo y Gala Montes en reality show

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 3 (EL UNIVERSAL).- Todo parece indicar que el ambiente hostil y tenso que se vive al interior de "La casa de los famosos" ha rebasado a sus protagonistas, y es que, durante el programa de esta noche Adrián Marcelo y Gala Montes protagonizaron un fuerte enfrentamiento totalmente en vivo.

La gala inició con el cuestionamiento de Odalys Ramírez hacia el youtuber por los polémicos comentarios que hizo el domingo pasado, en los que aseguraba que la salida de una de sus compañeras también significaba "una mujer menos que maltratar".

Marcelo, en su defensa, explicó que se trató de un comentario irónico y dirigido a Gala Montes, quien lo llamó misógino durante su posicionamiento: "fue para que Gala escuchara la ironía. Entiendo tu duda, pero basta ver como mis compañeros se ríen y entienden mi humor, la producción también lo entiende.", dijo.

Gala, por su parte, no se quedó callada y decidió evidenciar las agresiones de Adrián a los conductores: "me sigue violentando, hablando cosas de mi enfermedad. Yo no inventé esos adjetivos, te los mereces y así como te los estoy diciendo yo, te los van a seguir repitiendo muchas mujeres allá afuera".

Después de la discusión Marcelo pidió su salida del reality al igual que Gala: "me está jodiendo ese cabrón y nadie está haciendo nada wey, ya estoy hasta la madre de eso", dijo la actriz