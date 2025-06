Agreden a directora de "Johanne Sacreblu" en calles de la CDMX

Camila D. Aurora, cineasta y activista trans reconocida por su trabajo en la cinta "Johanne Sacreblu", fue víctima de una agresión en calles de la Ciudad de México.

En un video compartido en redes sociales, la directora exigió justicia tras el ataque que también dejó herido a su compañero Yeylan Torres, actor del filme. El incidente revive la conversación sobre la violencia que aún enfrenta la comunidad LGBTQ+ en el país, incluso durante el mes dedicado a su visibilidad y derechos.

La directora Camila D. Aurora denunció públicamente haber sido víctima de un intento de agresión física por parte de un hombre que, según sus declaraciones, ya había acosado previamente a su colectivo artístico. A través de un video de dos minutos publicado en Instagram y TikTok, la cineasta —visiblemente conmocionada— relató el momento de pánico que vivió junto a su amigo Yaylan Torres, quien resultó con la nariz fracturada.

Yaylan, también conocido por su personaje Arturo Ratatouille en la cinta "Johanne Sacreblu", fue agredido violentamente por el atacante, quien ya había sido denunciado en otras ocasiones por comportamientos hostiles y transfóbicos hacia el grupo. Aurora expresó su frustración ante la inacción de las autoridades, afirmando que se habían presentado varias quejas previas contra el individuo, sin que hubiera consecuencias legales.

"Estoy con el alma... se me fue el alma del cuerpo cuando vi a Yeylan así", expresó entre lágrimas la directora en el video, y advirtió que, si el agresor no es procesado ni cubre los gastos médicos de su víctima, emprenderán acciones legales y movilizaciones frente a la Fiscalía.

La directora se dio a conocer a inicios de este año por su cortometraje "Johanne Sacreblu", una comedia satírica inspirada en la película "Emilia Pérez". La producción, que tuvo una gran acogida en redes sociales por su enfoque transgresor y humorístico, fue posteriormente extendida a largometraje ante el entusiasmo del público.

Desde entonces, Aurora ha mantenido un perfil reservado, hasta este nuevo incidente que la volvió a colocar en el centro de la conversación pública. No solo como artista, sino como portavoz de una causa urgente: la lucha contra la violencia estructural y cotidiana hacia las personas trans en México.

En su testimonio, señaló que el agresor la insultó repetidamente por su identidad de género, diciéndole que "no era mujer" y amenazándola con golpearla. "Nos decía que nos iba a partir la madre, que a mí sí me iba a descontar, porque yo no era una mujer", relató con indignación.

El caso ha generado una ola de solidaridad en redes sociales, donde cientos de usuarios han mostrado apoyo a Aurora y Torres, exigiendo a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México que actúe con celeridad y responsabilidad.

La agresión ocurrió en un momento especialmente simbólico: junio, el Mes del Orgullo LGBTQ+, una fecha destinada a conmemorar la lucha por los derechos y la visibilidad de las diversidades sexuales y de género.

Organizaciones civiles y activistas han reiterado que este tipo de ataques no son hechos aislados, sino síntomas de una violencia sistemática que persiste en la sociedad mexicana. Además, criticaron la falta de acción efectiva por parte de las autoridades, incluso cuando hay antecedentes documentados del agresor.

Aurora y su equipo acudieron a la Fiscalía de Investigación de Grupos de Atención Prioritaria, ubicada en la colonia Doctores, donde presentaron la denuncia formal. La cineasta aseguró que se mantendrá firme y dará seguimiento al caso hasta lograr que se haga justicia.

"Estoy dispuesta a dar la vida si se meten con mi familia", declaró con firmeza, refiriéndose a su colectivo artístico y de apoyo.