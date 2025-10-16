logo pulso
Aislinn Derbez presente en el Victoria's Secret Fashion Show

El Victoria's Secret Fashion Show contó con la presencia de Aislinn Derbez, TWICE y Karol G, quienes dejaron su huella en este icónico evento de la industria de la moda.

Por El Universal

Octubre 16, 2025 12:43 p.m.
CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Aislinn Derbez vivió y disfrutó del Victoria's Secret Fashion Show, la actriz mexicana, invitada especial y representante de México en el evento, compartió de cerca la pasarela de las modelos y compartió el previo del evento.

La hija del actor Eugenio Derbez también asistió al cocktail pre–Fashion Show de Victoria's Secret y a través de redes sociales compartió varias fotos del momento.

El grupo de K-pop TWICE también desfiló, interpretando "This is For" y "Strategy", la actriz confesó que sí se sabía las canciones gracias a su hija Kailani, fruto de su relación con el actor Mauricio Ochmann.

Aislinn aplaudió la actuación de la colombiana Karol G, quien pintó de rojo el escenario y la pasarela al cantar "Ivonny Bonita" antes de caminar sola con un conjunto de alas rojas y lencería.

El desfile de lencería comenzó en 2001 y se llevó a cabo anualmente durante casi dos décadas. Victoria's Secret canceló el espectáculo en 2019, pero lo trajo de vuelta el año pasado.

