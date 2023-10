CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 28 (EL UNIVERSAL).- Alejandro Fernández hizo un fuerte reclamo que hizo a los asistentes de su último concierto y quedó grabado en video.

En las imágenes que ya circulan en las redes sociales se puede observar al "Potrillo" arriba del escenario interpretando "Me dediqué a perderte", uno de sus mayores éxitos, y aunque esperaba que el público coreará con él la canción, no obtuvo la respuesta que esperaba, lo que al parecer no le gustó.

Durante un largo rato, el intérprete intentó interactuar con la gente que se dio cita para verlo; incluso, los estuvo alentando a que se unieran a él con la letra, y aunque muchos respondieron al llamado, la mayoría prefirió guardar silencio, a lo que Alejandro respondió con un ultimátum: "¿Van a cantar o no van cantar?", dijo. "Si no yo también me voy a cantar allá (señalando el backstage)", agregó.

“¿Van a cantar o no?” Alejandro Fernández estalla contra su público en pleno concierto pic.twitter.com/lZQ18bwYaO — Lo + viral (@VideosVirales69) September 28, 2023

Después de la advertencia del cantante el público emitió un rotundo no, mientras Fernández solo hizo un gesto de desaprobación, pero continuó con el show.Sin embargo, quienes no tomaron a bien la actitud del cantante fueron los usuarios de redes, quienes no perdieron la oportunidad de hacerle ver su error: "Él es el artista, el que debe de cantar", "Pues que no cobre y todos le vamos a cantar", "Ahora resulta que el público debe dar el show", "Cobra por cantar, que no cobre", fueron algunos de los comentarios que se pueden leer.Por lo general el hijo de Vicente Fernández suele tener un trato amable con sus fans y complacerlos durante sus presentaciones, por lo que esta actitud no es común en él.