Alejandro Gou afirma que Bisogno gastó todo su dinero en el hospital

Alejandro Gou no toma partido en la disputa que enfrenta la familia de Daniel Bisogno y la mamá de su hija, Cristina Riva Palacio, con respecto a la herencia del conductor; de hecho, afirma que este no dejó dinero pues, todos sus ahorros, los habría invertido en tratar de recuperar su salud.

El productor, captado en su arribo a Televisa, dijo que no quería ser involucrado en el pleito que existe entre los Bisogno y la madre de Michaela, debido a que conoce a ambas partes.

"Produzco teatro, no problemas; yo no me meto en conflictos de hermanos, no hermanos, entre el papá, yo no soy quién para decidir, porque, aparte, Alex Bisogno me cae increíble, al papá lo quiero", expresó.

También recalcó que, en realidad, no habría ningún mérito para que la familia esté fracturándose, debido a que el dinero del "Muñeco" se agotó con todos sus traslados al hospital y en la inversión en tratamientos para recuperar su salud.

"Pero, ¿cuál herencia?, si no dejó nada Dany... se quemó todo en los hospitales, se acabó todo".

Y confesó que hasta él puso dinero para pagar la cuenta del hospital.

"Yo ayudé ahí también, recurrió a amigos, como tu servidor, como mucha gente lo ayudados, por eso digo que herencia no hay".

Pese a su discreción, Gou consideró que, a su parecer, Michaela es quien debe quedarse con cualquier patrimonio que su padre haya trabajado en vida.

"La ley va a decidir, yo no soy nadie, pero yo creo que la lógica es que sea para su hija; si estuviéramos hablando de herencias multimillonarias, estamos hablando de una casa, una licuadora, un tostador, por el amor de Dios... que se lo quede la hija", ahondó.

Reafirmó que su compromiso con "Micha" continúa, pues recuerda que, semanas antes del deceso de Bisogno, el conductor le pidió que velara por el bien de su hija, aunque Gou no quiso aclarar si ese apoyo es económico o moral.

"Dany antes de morir, unas semanas, me dejó un legado de que apoyara a su hija y lo voy a hacer, no tengo por qué estar diciendo que sí la apoyo económicamente o no, eso queda en mí", precisó.