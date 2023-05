Álex Kaffie abandona Imagen Televisión

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 29 (EL UNIVERSAL).- Fue hace un mes cuando Imagen Televisión anunció el regreso de Nacho Lozano al canal, luego de que tomara la decisión de abandonar "De pisa y corre", y con su regreso, la televisora se ha encargado de recibirlo con bombo y platillo, pues el periodista mexicano ha recibido la bienvenida en los diferentes programas que se encuentran el aire, sin embargo, Álex Kaffie evidenció las exigencias que éste solicitó para visitar los foros de Imagen, por lo que el conductor de "Sale el Sol" fue sancionado, situación que lo llevó a abandonar el canal.

Hace unos minutos, el periodista mexicano recurrió a sus redes sociales para contar que ya no aparecerá más en "Pájaros en el alambre", la sección de espectáculos del matutino "Sale el Sol", debido a que Kaffie fue "castigado" por los comentarios que hizo en su columna de "El Heraldo de México", acerca de las condiciones que Nacho Lozano habría impuesto a las y los productores de Imagen Televisión para que concediera entrevistas acerca de su regreso al canal, sanción que le pareció injusta, por lo que -pese a que se le informó que ya podía volver a la conducción del programa- ya no volverá al show.

"Tras haber publicado en mi columna #SinLisonja (desaparecida, por cierto) las "exigencias" de Ignacio Francisco López Ramírez más conocido como Nacho Lozano en su visita a "Sale el Sol", los altos ejecutivos de Imagen Televisión, por petición de él, me castigaron quitándome de la pantalla sin goce de suelo", señaló el presentador de televisión.

De hecho, fue el propio Álex quien compartió un pantallazo del texto que se publicó en "Sin Losonja" a principios de mayo, en cual indicaba:

"(...) Nacho Lozano fue a ´Sale el Sol' a promocionar su noticiario, ¡EXIGIÓ que ÚNICAMENTE Paulina Mercado!, ´nadie más del matutino lo entrevistara´".

En esa misma columna precisó, denotando la molestia que le había producido el comportamiento de su compañero:

"No sé mis compañeros, pero yo ni codicio ni ansío ni anhelo entrevistarlo, este servidor codicia ansía y anhela entrevistar a CIRO GÓMEZ LEYVA, doña ELENA PONIATOWSKA, y PEPA FLORES "MARISOL", "no a Nacho Lozano", destacó.

Pese a que Kaffie informó que la sanción que se le impuso ya acabó, él tomó la decisión de no regresar al espacio donde conducía, debido a que le pareció que el canal favoreció a los "caprichos" de un "empleado", exponiendo su inconformidad y disgusto ante la preferencia por algunas personas por encima de otras.

"La libertar de expresión no es la misma para Ignacio Francisco López Ramírez (Nacho Lozano) que para mí)", precisó.

A la postre, el conductor agradeció a la y el productor que le dieron la oportunidad de formar parte de diferentes proyectos dentro del canal.