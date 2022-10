Alex Lora da detalles de su bioserie

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 13 (EL UNIVERSAL).- El guión de la bioserie de Alex Lora y El Tri ya está avanzado informó Chela Lora, quien junto con su esposo, dio detalles de lo que será esta producción televisiva para la cual harán casting para buscar a ver quiénes interpretan a cada integrante de su familia en las diferentes etapas de su vida.

Luis Kelly será el cineasta encargado de esta teleserie, quien en el 2003 hizo el documental "Alex Lora: esclavo del rocanrol".

"Él está escribiendo el guión, que una vez terminado necesitaríamos conseguir a los personajes, quién va a ser Alex Lora cuando tenía 16 años, quién será mi domadora cuando nos conocimos, haremos casting", señaló el intérprete en conferencia de prensa.

Chela Lora recordó a los medios de comunicación que tienen una química muy especial con Kelly, así empezaron a platicar con él y se empezó a escribir este proyecto.

"Justamente en pandemia nació la idea de empezar a escribir la historia, el guión ahorita ya va muy avanzado, estamos en la etapa de ver con quién tratamos la serie, qué compañía la compra, ver a quién le interesa, Alex va a hacer casting (para ver quién lo interpreta) desde niño".

Dicho director, productor y guionista de cine fue buscado por los Lora porque tienen muchos años de conocerlo y para hacer la citada cinta, que se creó en dos años, él cuenta con "una cantidad infinita de material".

"No (será) la historia tal cual, pero va a haber momentos, es algo increíble, lo que sí es que se va hablar de lo que no se conoce de El Tri, cosas que la gente o se ha dejado llevar por cosas, se va a decir la nota de lo que es, esperemos que para los 55 años de El Tri, a lo mejor pueda estar afuera la serie".

¿Alex Lora quién desea que lo interprete?

Alex Lora comentó a EL UNIVERSAL que la serie sí sería narrada por él mismo y posiblemente él aparezca en algún momento en la época actual, además reveló quién le gustaría que lo interprete a él mismo.

"Mi maestro César Bono podría hacer el papel de Alex Lora en el momento actual, quien siempre fue referente en Perú, pero faltaría buscar al chavito que empezó a rocanrolear, cuando mi domadora y yo nos enamoramos".

Platicó que las primeras veces que viajaba a aquel país de América del Sur siempre lo confundían con el actor por tener una voz muy similar y a pesar de que recientemente ha estado enfermo todavía tiene esperanzas de que él acepte.

"Gracias a Dios él está en obras, ahorita está con el ´Cavernícola´, pero él podría ser Ale en este momento, pero los anteriores tendrían que ser otros personajes. Es la docuserie no de Alex Lora, sino de Chela, Alex, del Tri, la historia de nuestro amor, de nuestra vida, de nuestra hija y de nuestro rock and roll".

54 años de música

Alex Lora está festejando en estos momentos 54 años de trayectoria por lo que partió un pastel y le dio mordida, no hará un magno evento como en otras ocasiones porque no ha tenido tiempo, pero para los 55 años sí espera hacer algo especial con invitados.

"Nosotros no hemos parado de chingarle 54 años, seguimos chingando, ahora voy a festejar mi cumpleaños en Las Vegas, en lo que era el Hard Rock Hotel, ahora se llama Hotel Virgin en el teatro del hotel estaré festejando mi cumpleaños número 70 y estamos festejando 54 años de rocanrolear del Tri de México".

Como parte de esta celebración tiene una agenda muy ocupada de tocadas, por ejemplo el sábado estará en Texcoco, la semana que entra se va para Ecuador y luego recorrerá la Unión Americana para rematar el día 1 en Las Vegas festejando su cumpleaños y el día 3 en el Estadio de Los Dodgers.

"Tenemos un chingo de tocadas después de la cuarentena, estamos cumpliendo las tocadas que en la pandemia no se podía hacer por los protocolos; regresamos de Perú, estuvimos dando el grito en Dolores Hidalgo, fuimos a Querétaro, San Miguel de Allende, recorrimos todo el estado de Florida, hemos estado en chinga".

Las tocadas que ha hecho en estos momentos las considera que son las presentaciones de su aniversario 54 que exactamente se cumplió este miércoles, porque el 12 de octubre de 1984 fue su primera tocada como en forma.

"Qué chingón"

Para festejarlo desde el 5 de mayo salió al mercado en todas las plataformas el nuevo álbum de El Tri, el disco número 53 llamado "Qué chingón".

"Normalmente iríamos en el 54 porque siempre hemos ido en la misma cantidad de álbumes, en la misma cantidad de años que El Tri ha cumplido, pero esta vez no se ha podido por el tema de la pandemia, la cuarentena y todas esas chingaderas que tuvimos que vivir todos".

Informó que es el primer disco en la historia de El Tri que sale digital "no existe el álbum físico, en toda las plataformas la raza puede bajar y escuchar ´Qué chingón´. Tenemos tocadas para cerrar el año festejando el aniversario 54 y presentando nuestro álbum 53".