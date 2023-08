Alexa predice el nombre del ganador de La casa de los famosos

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 8 (EL UNIVERSAL).- La tecnología está en todo, incluso en las tendencias que acaparan las noticias actuales. Prueba de ello es la última predicción que hizo Alexa sobre la "La casa de los famosos".

A través de un video de TikTok, se viralizó el momento en que una usuaria le preguntó al asistente de voz quién sería el ganador de este reality show y su respuesta sorprendió a más de un internauta ya que la final no será hasta el domingo 13 de agosto.

El video de la cuenta de TikTok de @bencamie, se viralizó el momento en el que la usuaria le cuestiona a Alexa sobre quién será el próximo ganador de La casa de los famosos.Se puede observar que un principio Alexa da a conocer quiénes son los integrantes que aún quedan dentro del reality show; en donde destacan los nombres de Wendy Guevara, Poncho de Nigris, Sergio Mayer, Emilio Osorio y Nicola Porcella.Posteriormente la mujer le pregunta: "Alexa, ¿quién gana La casa de los famosos 2023?" A lo que el asistente de voz responde "Se dice por ahí que Poncho podría ser el ganador, pero quién sabe, en una de esas Wendy nos da la sorpresa".El video rápidamente se hizo viral en la plataforma de TikTok y hasta ahora cuenta con 263 mil vistas, 4 mil 34 likes, 123 comentarios y 129 compartidas.Hasta este martes aún es un misterio sobre quién podría ser el ganador del reality show, por lo que no se puede creer en la veracidad de Alexa. Sin embargo, quizá detrás de su respuesta haya una modificación ya que este asistente puede manipularse gracias a Alexa Skills.¿Cómo personalizar las respuestas de Alexa?Aunque no sabemos si la respuesta de Alexa es real o no, muchos usuarios suelen personalizar las respuestas de este asistente de voz con el fin de obtener lo que quieren escuchar. Esto es gracias a que Alexa cuenta con skills, con los cuales puedes permitir modificar y asignar nuevas funciones al asistente.Si lo que buscas es personalizar las respuestas de Alexa, lo primero que tendrás que hacer es ingresar a la plataforma de Alexa Skills (blueprints.amazon.com.mx) y posteriormente seguir estos sencillos pasos:Ingresa a la plataforma con tu cuenta de Amazon.Elige la opción que dice "Preguntas y respuestas personalizadas".Una vez que des clic aparecerá un formulario en el que deberás colocar las preguntas y respuestas que quieres que te de Alexa. Por ejemplo, en el recuadro de pregunta puedes colocar algo como "¿Quién es la mujer más hermosa del mundo?" y en la respuesta colocar algo como "De todas las mujeres que hay en el mundo, tú eres la más hermosa".Al final, debes pulsar en "Siguiente: crear skill"¡Y listo! Con ello obtendrás las respuestas que deseas que te brinde Alexa.