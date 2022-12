Alicia Machado desafía Instagram

Alicia Machado celebró sus 46 años con serie de fotos que desafían Instagram, pues aparece sin sostén con playera blanca.

Machado reflexionó sobre un año más de vida y acompañó su mensaje con instantáneas en las que sus pezones quedan al descubierto, desafiando de esta manera reglas de la plataforma, que suele censuran dicha parte del cuerpo femenino. “Qué vueltas da la vida, cada año que pasa, te deja un sin fin de experiencias que no son más que los desafíos que nos toca enfrentar, unos te hacen mejor persona y otros te enfrentan a tus miserias, si no te valoras no te conoces, si no te conoces no evolucionas”, se lee.