Alicia Villarreal dispuesta a defender su patrimonio ante Cruz Martínez

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Alicia Villarreal está lista para afrontar una posible exigencia de su ex, Cruz Martínez, de quedarse con la mitad de su patrimonio, debido a que se casaron por bienes mancomunados, pues destaca que no le parecería justo que el músico disfrutara de lo que ella construyó con esfuerzo y años ininterrumpidos de trabajo.

"Venga la alegría" cuestionó a "la güerita consentida", en su más reciente llegada al aeropuerto, acerca de qué tan cierto era el trascendido de que su esposo -del que se encuentra separada-, pelearía por quedarse con la mitad de sus bienes, como parte del proceso de divorcio.

Sin querer ahondar en detalles legales, de los cuales no tiene permitido hablar, la cantante afirmó que, si Cruz tiene dicha pretensión, ella está más que lista para impedirlo, pues a pesar de que, cuando se casaron, comenzaron a compartir el mismo derecho de sus bienes, considera que ella trabajó demasiado duro para que eso le sea arrebatado.

"Hay muchas cosas que no les puedo platicar, pero yo estoy para todo lo que él quiera, yo estoy lista para lo que tenga que ser".

"No va a ser justo, claro que no, yo he trabajado toda mi vida, ustedes me han visto desde muy jovencita y nada me han regalado", ahondó.

También precisó que, luego de denunciar la presunta violencia que vivió durante su matrimonio con Cruz, ahora no le tiene miedo a confrontar a quienes quieran dañarla o desprestigiarla, como sería el caso de su primer marido, Arturo Carmona, y Francisco Cantú, el empresario que se asoció por un tiempo con su productor Hugo Mejuto, pues ambos -ha dicho- le han levantado falsos.

"Ya no me voy a dejar de nadie, yo tengo mucho que decir, nunca he hablado las cosas como son, siempre estoy pensando en mis hijos, siempre he sido responsable, capaz y trabajadora".