Amanda Miguel defiende a Belinda

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 5 (EL UNIVERSAL).- A

no le interesa la

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

de, por lo que no tierne intenciones de cantar con la hija de Pepe Aguilar, intérprete de regional mexicano, contrario a lo que piensa sobrey su, el cual dice, no es respetado ni valorado por mucha gente.a la cantante y actriz quien actualmente se encuentra en España grabando una serie sobre la emperatriz Carlota, sin embargo, reveló que ambas tendrán una, pues Beli, como es llamada por sus fans, ya le dijo que quiere grabar unade ella.La argentina no reveló de quése trata, pero adelantó que será un hecho dichadespués de que fue bien recibida la que tuvieron en el musical "Mentiras".Amanda aprovechó paraelde la cantante, el cual, dijo, no ha sido valorado ni respetado, sin embargo, reconoció que tiene mucho talento y"Ella tiene, la gente no la respeta como cantante, pero ella tiene; digo que no la respetan porque me doy cuenta que la gente no la respeta y yo digo: 'pero si canta divino, canta en su forma'", expresó conen entrevista.Para Amanda, ale queda, pues además, tiene muy"A ella le funcionan mis canciones, le quedan mis canciones, ella tiene que, para mí, verdad... cantar canciones más románticas", expresó.Amanda, quien alista unen el que cantará temas de su fallecido esposo,, apuntó que, además de talentosa, también es sencilla y muy"La tipa tiene un, y es, y es sencilla dentro de todo, mucha gente cree que es mam... y; aparte es".