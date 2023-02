Amber Heard baila al ritmo de Selena y corea "Como la flor"

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 2 (EL UNIVERSAL).- Pese a que el último año no ha sido sencillo para Amber Heard tras la batalla legal que protagonizó con Johnny Depp, la actriz también se dio un tiempo de disfrutar y olvidarse de las preocupaciones y, ¡de qué manera lo hizo", pues está circulando un video, el cual ya se hizo viral, en el que se le puede ver bailando "Como la flor", una de las canciones más famosas de Selena.

El 2022 no fue una época sencilla para la actriz, pues luego de perder la demanda en que su expareja Johnny Depp la acusó de difamarlo, la opinión pública estuvo al tanto de todos los pormenores del juicio, el cual, fue televisado a lo largo de las seis semanas en que se desenvolvió, lo que provocó no sólo la decepción de Heard por todas las críticas que recibió, sino que se alejara en gran medida del ojo público.Sin embargo, en los últimos días se filtró un video de la actriz mientras se daba un break de una de las filmaciones de "In the fire", la película más reciente en la que Amber aparecerá, por lo que el año pasado viajó a Guatemala, región en la que se llevaron a cabo las grabaciones de la cinta que está todavía en la etapa de posproducción.De hecho, el video fue compartido por uno de sus compañeros de la película; se trata de Bernardo Triana, asistente de producción, con quien al parecer Amber hizo muy buena química, pues la actriz de 36 años domina el idioma español a la perfección, por lo que pudieron comunicarse de forma efectiva y, además, pasaron un divertido momento, pues comparen el gusto por el baile y la música.En el video de Bernardo se puede ver a Amber charlando con su compañero de trabajo, en lo que pareciera ser un restaurante, quienes, luego de intercambiar unas palabras, se animan a acercarse a la pista de baile para moverse al ritmo de "Como la flor", la exitosa canción de Selena, de la que pareciera ser que la actriz conocía la letra, pues no sólo demostró tener virtudes para bailar sino que parecía que estaba cantándola, mientras lucía muy divertida disfrutando del momento.Está por cumplirse un año desde que dio inicio el juicio entre Depp y Heard: fue el 11 de abril del año pasado cuando la expareja volvió a encontrarse en el tribunal de Fairfax, Virginia, para enfrentar la demanda del actor que interpuso a Amber, a quien acusaba por tres cargos de difamación por 50 millones de dólares.Luego de seis de presentarse al tribunal para presentar pruebas y escuchar los testimonios de múltiples de terceras personas implicadas, el jurado del estado de Virginia, EU, falló en favor del actor, el cual recibiría 10, 35 millones de dólares por parte de su expareja, sin embargo, la defensa de Heard argumentó que la actriz no contaba con el patrimonio para poder remunerar al actor con dicha cantidad.Fue así como, luego de llegar con un acuerdo con el equipo legal de su exmarido, Amber sólo tuvo que pagar 1 millón de dólares, monto que fue solventado por su compañía de seguros y que, a su vez, el actor donó a causas benéficas. Sin embargo, en una publicación en redes sociales, la actriz aclaró que resolución legal a la que llegó con Depp no cambiaba su postura y, en cambio, seguía reafirmando cada una de las acusaciones en contra de su exesposo.