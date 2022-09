AMLO dice que Christian Nodal también quiere cantar en el Zócalo

A-AA+

El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que durante el concierto de Grupo Firme en el Zócalo Capitalino, se asomó por una de las ventanas de Palacio Nacional para verlo.

En conferencia de prensa, calificó el acto como "una buena iniciativa de la Jefa Gobierno", Claudia Sheinbaum.

"Vi el concierto, me asomé por la ventana; cuánta gente, cuántos jóvenes, 250, 280 mil, y en santa paz, eso sí, algunos desmayados porque llegaron algunos desde la mañana y no se movieron para no perder lugar, pero eran ríos de gentes, me da mucho gusto eso, mucho gusto", declaró.

El Ejecutivo Federal, reconoció que la presencia de Grupo Firme en el centro del país, también generó polémica, por lo que le pidió a los detractores que ya lo superen.

"Generó polémica porque no les gusta, como diría mi amigo López Dóriga, la música del grupo Afirme, jajaja, no, es Grupo Firme, y como dice esa canción famosa "ya supéralo". Fue una buena iniciativa de la Jefa de Gobierno, porque no solo de pan vive el hombre, había mucha alegría, muy contentos los jóvenes", indicó.

López Obrador señaló que ya recibió información de que el cantante grupero, Christian Nodal, quiere presentarse en el Zócalo de forma gratuita, por lo que no descartó la realización de otro concierto.

"No sé qué otro artista famoso, creo Christian Nodal dijo que quería también participar y no cobrar, sería buenísimo, aunque me enteré que era compañero de Belinda, y Belinda se ha portado muy bien con nosotros y no queremos hacerle un desaire a Belinda, a lo mejor los invitamos a los dos", concluyó.