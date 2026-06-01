logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

INAUGURAN THERALIS INSTITUTE

Fotogalería

INAUGURAN THERALIS INSTITUTE

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

ANA CIRRÉ FESTEJA LA UNIÓN FEMENINA

Por El Universal

Junio 01, 2026 03:00 a.m.
A
ANA CIRRÉ FESTEJA LA UNIÓN FEMENINA
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Todas ellas son llamadas divas, lo que podría desatar una 

      guerra de egos sobre el escenario, pero Ana Cirré asegura que entre las integrantes del espectáculo GranDiosas sólo hay sororidad, empatía 

      y buenas vibras.

      "Me gusta compartir y siento que con mis compañeras es lo mismo; además salgo un poco de la rutina de cantar conmigo misma, por eso me gusta hacer colaboraciones, aprendo y me desaburro. También es una gran oportunidad para el público de escuchar cosas distintas de nosotras y entre nosotras; somos el seis por uno", dice Ana.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Esto implicó para la cantante abrirse a cantar temas que han sido éxitos en voces de otras intérpretes que además están con ella en el show, lo que la ha llevado a sorprenderse de lo que ha logrado, porque 

      descubrió que puede abordar otros géneros.

      "GranDiosas me ha dado la oportunidad de crecer, de compartir con grandes mujeres y cantantes y de salir de mi zona de confort".

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Chespirito revive en anuncio de convocatoria de México para Mundial
      Chespirito revive en anuncio de convocatoria de México para Mundial

      Chespirito revive en anuncio de convocatoria de México para Mundial

      SLP

      El Universal

      El anuncio oficial incluyó la voz recreada de Chespirito, reforzando el orgullo y la unidad nacional en el proceso mundialista.

      Paulina Rubio grabó videoclip con Yolanda Andrade y Montserrat Oliver
      Paulina Rubio grabó videoclip con Yolanda Andrade y Montserrat Oliver

      Paulina Rubio grabó videoclip con Yolanda Andrade y Montserrat Oliver

      SLP

      El Universal

      El video de Yo no soy esa mujer incluye a Yolanda Andrade, Montserrat Oliver y Mónica Noguera.

      Minecraft anuncia secuela de película para 2027
      Minecraft anuncia secuela de película para 2027

      Minecraft anuncia secuela de película para 2027

      SLP

      El Universal

      La película 'A Minecraft Movie Squared' promete ser más ambiciosa que la primera entrega.

      Miles de imitadores celebran el centenario de Marilyn Monroe
      Miles de imitadores celebran el centenario de Marilyn Monroe

      Miles de imitadores celebran el centenario de Marilyn Monroe

      SLP

      El Universal

      El evento reunió a participantes de diversas edades y orígenes que recrearon el icónico vestido blanco de Marilyn.