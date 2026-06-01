ANA CIRRÉ FESTEJA LA UNIÓN FEMENINA
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Todas ellas son llamadas divas, lo que podría desatar una
guerra de egos sobre el escenario, pero Ana Cirré asegura que entre las integrantes del espectáculo GranDiosas sólo hay sororidad, empatía
y buenas vibras.
"Me gusta compartir y siento que con mis compañeras es lo mismo; además salgo un poco de la rutina de cantar conmigo misma, por eso me gusta hacer colaboraciones, aprendo y me desaburro. También es una gran oportunidad para el público de escuchar cosas distintas de nosotras y entre nosotras; somos el seis por uno", dice Ana.
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Esto implicó para la cantante abrirse a cantar temas que han sido éxitos en voces de otras intérpretes que además están con ella en el show, lo que la ha llevado a sorprenderse de lo que ha logrado, porque
descubrió que puede abordar otros géneros.
"GranDiosas me ha dado la oportunidad de crecer, de compartir con grandes mujeres y cantantes y de salir de mi zona de confort".
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