Anahí homenajea a Karol G

CIUDAD DE MÉXICO. - Hace más de un año, antes siquiera que tuviéramos idea de que Anahí volvería a la música con RBD, la cantante aceptó la invitación de Karol G de cantar juntas “Sálvame” en un concierto de “La Bichota”, un tema que marcó a toda una generación y ahora, es la integrante de la banda mexicana quien tuvo un acto en retribución a la colombiana, pues aprovechó el concierto que el grupo tuvo en Medellín para homenajear la amistad que la une a la cantante de “Tusa”.

RBD ya ha ofrecido 33 de los 54 conciertos que forman parte de su “Soy Rebelde Tour”, mediante de cual visitaron 21 ciudades en Estados Unidos y, desde hace unos días, se encuentran en Colombia, región donde ofrecieron cuatro fechas, sin embargo, su presencia en Medellín estuvo a punto de no suceder. Esto debido a que los productor y patrocinadores de la gira no tenían contemplado ese país para llevar el show de la banda, por ello, no fue sino hasta que Karol G intercedió por los fans de RBD de la región que su llegada a tierras colombianas fue posible.

“La Bichota” se dio a la tarea de compartir los mensajes de los fans colombianos de RBD, que deseaban que el “Soy Rebelde Tour” llegaran a su ciudad; Anahí hizo lo propio y también uso sus redes sociales, etiquetando a las cuentas de Soul Production Inc., Live Nation, y T6H Entertainment, lo que hizo que los ejecutivos involucrados en el show incluyeran a Colombia como uno de los países a los que la banda regresaría, luego de 18 años sin visitarlos.