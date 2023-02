Anderson: "mujeres; confiesen sus fantasías"

Los Ángeles. -La actriz estadounidense Gillian Anderson, que se hizo popular por su papel de Dana Scully en "Expediente X" (The X Files), ha pedido a las mujeres de todo el mundo que la contacten de forma anónima y le cuenten sus fantasías sexuales, con las que pretende escribir un libro.

La actriz, que ha participado en la serie The Crown, interpretando a Margaret Thatchet, y ahora es una de las protagonistas de Sex Education, una serie en la que se mete en la piel de una terapeuta sexual, ha lanzado esta petición en un mensaje que ha colgado en su perfil de Instagram.

Anderson, de 54 años, dice a sus seguidores que está "lanzando una gran investigación sobre las mujeres y el sexo" que, al parecer, se va a convertir en un libro.

"Como mujeres, sabemos que el sexo es algo más que sexo, pero muchas de nosotras no hablamos de eso", indica en un momento del videomensaje donde también dice que "nuestros miedos y fantasías más profundos e íntimos permanecen encerrados dentro de nosotros. Hasta que alguien llega con la llave".

También explica la importancia que tiene el sexo para las mujeres porque guarda relación con la feminidad y la maternidad, la infidelidad y la explotación, el consentimiento y el respeto o el dolor, entre otras cosas.

"Ayúdanos a crear un libro revolucionario para las generaciones presentes y futuras escribiéndome una carta que comience con: Querida Gillian", dice en Instagram.

CIUDAD DE MÉXICO.- El actor mexicano Pablo Lyle, quien en octubre fue declarado culpable de homicidio involuntario por un incidente vehicular de 2019, fue sentenciado a 5 años de prisión por homicidio involuntario y 8 de libertad condicional.

Durante la jornada, expresó: "Puedo decirles que aprendí una lección muy importante".

Este viernes, Ana Araujo, esposa del actor, leyó un emotivo discurso en el que defendió a su marido.

Araujo habló de cómo reaccionó su esposo cuando se enteró que el señor Juan Hernández había muerto, aseguró que se puso muy mal, tenía vómito y no podía dejar de llorar; expresó que en el momento del incidente de tránsito ella y sus hijos sintieron mucho miedo.

"Pablo nunca fue una persona violenta, siempre fue conciliador, vela por el bienestar de los otros, por eso esto que ha pasado ha sido algo muy impactante para todos", expresó.

Y dedicó unas palabras para Lyle: "Estoy muy orgullosa de ti Pablo, una acción de unos segundos no te define como persona, no todos pueden ver lo que yo he visto, he sido testigo de tu dolor, de tu arrepentimiento y de la bondad tan grande de tu espíritu, siempre te lo he dicho, eres un corazón con piernas, eso es Pablo", dijo conmovida.

La hermana del actor y su cuñado también declararon a su favor.

La jueza Marisa Tinkler Mendez reveló la sentencia en una audiencia en la corte de circuito del condado de Miami-Dade; la familia del actor estaba presente.

La condena tiene lugar casi cuatro años después de que Lyle fuera acusado de homicidio por la muerte de un hombre al que golpeó en un incidente automovilístico. Hace dos meses la magistrada rechazó un pedido de Lyle para un nuevo juicio y ratificó el veredicto de culpabilidad emitido en octubre por un jurado.

El juicio de Pablo Lyle

Tras un juicio de poco más de una semana, el actor de telenovelas como "Mi adorable maldición" y "La sombra del pasado" fue declarado culpable de homicidio involuntario por la muerte de Juan Ricardo Hernández, un hombre de origen cubano de 63 años con el que tuvo un altercado en las cercanías del aeropuerto de Miami.

El actor le dio un puñetazo a Hernández, quien falleció cuatro días después en un hospital por una lesión cerebral. El incidente quedó grabado en cámaras de seguridad.

Los abogados de Lyle pidieron que el juicio y el veredicto fueran anulados, bajo alegatos de que hubo inconsistencias y no se admitieron pruebas ni testigos que habrían demostrado que el actor actuó por temor a su vida y la de sus hijos.

Desde el principio del proceso judicial, los abogados de Lyle señalaron que actuó en defensa propia, pero ese alegato fue rechazado por una corte de mayor jerarquía que ordenó el juicio.