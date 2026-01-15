ANDREA LEGARRETA CONFIRMA RELACIÓN CON LUIS C. ORIGEL

Andrea Legarreta confirmó que mantiene una relación sentimental con Luis Carlos Origel, un coach fitness y creador de contenido mexicano conocido en el mundo del entretenimiento y el bienestar físico, es sobrino del periodista y conductor Juan José "Pepillo" Origel, y aunque la conductora de "Hoy" no había admitido que tenía un nuevo amor, ya lo hizo en declaraciones Televisa Espectáculos.

Legarreta y Erik Rubín se separaron hace casi tres años, estuvieron casados 22 años y tiene dos hijas, Mía y Nina, y aunque ya no son pareja, la relación entre ambos es amistosa y cercana, tanto, que siguen viajando en familia.

En redes, Andrea compartió una fotografía en la que Luis Carlos aparece con ella y con sus hijas, así como con su ex Erik Rubín; la también actriz se muestra muy ilusionada con esta nueva experiencia.

"Lo que se ve no se juzga", dijo al ser cuestionada sobre si había romance con Luis Carlos, pues convivieron en un segmento de programa "Hoy".

Dijo que la experiencia está siendo muy bonita porque han sido amigos durante muchos años, y compartió que muchas veces le dijo que es una de las mejores personas que ha conocido en su vida, súper educado, un caballero, con mucha nobleza, con una linda familia.