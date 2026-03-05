Andrés García Jr habla sobre su vida y carrera en entrevista

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 5 (EL UNIVERSAL).- A diferencia de lo que pudiera pensarse,

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

del todo. Si bien, el actor no tiene muchas apariciones públicas, ocasionalmente, participa eny recuerda, con un buen sabor de boca, las épocas de la juventud, en la que forjó amistades entrañables con algunas de las personalidades más famosas de México.En la actualidad, Andrés tienepero, un día, fue; a los nueve años hizo su debut en el cine en una película que, por supuesto, protagonizaba su padre, se trató de "", en donde dio vida al pequeño Billy.En unaque García concedió a, hace cuatro años, confesó que, aunque también le gustaba la música, el comentario de una maestra, la que le expresó que era "muy desentonado" le afecto tanto que, desde entonces bloqueó cualquier pretensión de hacer el intento de dedicarse a la música.Sin embargo, creció en un círculo en el que, la mayoría de sus amistades soñaban en convertirse en cantantes, como fue el caso de Luis Mguel,o Roberto Palazuelos, aunque él no se dedicó, en ningún momento, al canto."Andresito" fue a lacon "el Sol de México", Alejandra y Luis Enrique Guzmán; confiesa que era elcon los que se iba de pinta, aunque también reconoció que, en realidad, eran fugas muy inocentes pues, lo más atrevido que hacían era pasar una tarde en el entonces parque temático; también iban a comer tortas al restaurante Niza o a dar la vuelta a Perisur, que apenas estaba en trabajos de construcción.También contó que, con frecuencia, visitaba la, de doña, en donde, junto con Alejandra, comíanPese a que, por años, ha seguido dedicándose a la actuación, siendo su último crédito "", una película del, Andrés se describe como una persona "", por lo que, por muchos años se ha mantenido fuera de foco.A diferencia de, su hermano menor, cuando aclarar rumores se trata, Andrés prefierey, hace un año, fue sólo una laque otorgó a "Hoy Día", de Telemundo, para hablar de cómo se encontraba luego de la muerte de su padre.En esa, Andrés indicó que se encontraba en, por la relación que sostuvo con su padre pues, a pesar de que esta llegó ser muy compleja, debido a que el carácter de ambos era muy parecido, era consciente de que las cosas estaban hechas y no le queda más que aprender de ellas.En la actualidad, Andrés Jr, se mantiene muy activo en sus, donde comparte parte de su día a día y, aprovecha para compartir imágenes de los, de, que comercializa.También tiene una página donde hace, en video, acerca de productos distribuidos por, en los que recomienda a sus seguidores los que le parecen artículos de utilidad, así como también indica aquellos de los que cree que se puede prescindir.En cuanto a su, Andrés Jr, es abierto al compartir fotografías con su, del que se desconoce su nombre pues, aunque postea varias instantáneas a su lado, no acostumbra a etiquetarlo.