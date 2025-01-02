ÁNGELA AGUILAR COMPARTE MENSAJE DE UN FELIZ 2025
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ÁNGELA AGUILAR Y LOS AGUILAR ESTÁN COMENZANDO EL 2025 CON BUENOS DESEOS Y CON AGRADECIMIENTO PARA LOS FANS QUE CONSUMEN Y DISFRUTAN DE SU MÚSICA, QUE LLENARON LOS ESCENARIOS EL 2024 Y QUE SEGURAMENTE LO HARÁN ESTE 2025, SIN EMBARGO, LAS CRÍTICAS PERSIGUEN A LA MENOR DE LA DINASTÍA, A ÁNGELA, QUIEN TRAS EXTERNAR SUS DESEOS PARA ESTE NUEVO AÑO, RECIBIÓ ATAQUES Y CRÍTICAS. ÁNGELA AGRADECIÓ ENFÁTICAMENTE A LOS QUE LA SIGUEN Y APOYAN EN LAS BUENAS, LAS MALAS Y LAS PEORES..