¿Ángela Aguilar se presentará en el Foro Sol junto a Nodal?

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 27 (EL UNIVERSAL).- Christian Nodal se presentará este 27 de mayo en el Foro Sol de la Ciudad de México con su tour "Foraji2", un evento cargado de sorpresas e invitados especiales, entre los cuales podría encontrarse Ángela Aguilar, reconocida como la princesa del regional mexicano.

La actuación del intérprete de "Botella tras botella" ha generado grandes expectativas, llevando a los seguidores y los medios a indagar sobre las personalidades que lo acompañarán en esta enérgica velada.

Aunque no hay confirmaciones oficiales, el perfil de Instagram de la influencer Chamonic3 reveló los nombres que podrían pisar el emblemático escenario, incluyendo a Cazzu, Ana Bárbara, Piso 21, el rapero Gera MX, además de la nieta de Flor Silvestre.

Pero entre dimes y diretes, una fotografía compartida en las redes sociales de Ángela ha avivado aún más las conjeturas. Cabe destacar que actualmente la famosa se encuentra preparándose para su propia gira en algunas de sus ciudades favoritas de Estados Unidos, y ha compartido con sus seguidores su ocupado calendario de preparativos, incluyendo visitas al gimnasio, elección de vestuarios y otros detalles.

A pocos días de su debut, la reconocida cantante publicó hace 3 horas su ubicación en la Ciudad de México, lo cual resulta bastante intrigante y sospechoso.

Aunque hasta el momento no ha brindado más detalles acerca de su visita a la capital mexicana, la conexión entre su presencia en la ciudad y el concierto de Christian Nodal es innegable, alimentando la emoción de los fans.

Cazzu: una de las invitadas más esperadas

Un de los invitados más esperados al concierto de Nodal es su pareja Cazzu. Como mencionamos anteriormente, los nombres de los famosos que podrían subir al escenario del Foro Sol son extraoficiales. Sin embargo, la presencia de la argentina emociona a los fanáticos.

A pesar de que su relación ha sido objeto de polémica, han logrado ganarse el cariño de sus seguidores. Incluso tanto "La Nena Trampa" como el ex de Belinda han recibido obsequios de los seguidores en celebración de la llegada de su esperado retoño.