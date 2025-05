Ángela Aguilar y su lucha contra la ansiedad en público

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Ángela Aguilar está esperando que tenga efecto la terapia que está tomando y así poder salir sola a la calle de nuevo, pues el temor que aún tiene de ir al súper, a pesar de que es una actividad que disfruta mucho, es una consecuencia de la ansiedad que sufre de un tiempo para acá, la cantante, incluso, bajó 10 kilos debido a esa ansiedad.

Así lo contó en entrevista con Pati Chapoy, contó que dejó de ir al súper porque se dio cuenta que mucha gente la grababa cuando caminaba por los pasillo, no le pedían fotos en sí, sino que la grababan.

"Recientemente me ha causado mucha ansiedad salir al público, me pasó que entraba al súper, estoy acostumbrada a no estar arreglada y estar tranquila, siempre bien vestida, pero no maquillada y veía a mucha gente que me grababa en los pasillos, no era normal de foto con alguien, sino que me grababan y me daban ataques de ansiedad, entonces dejé de ir al súper un rato", confesó.

Ángela admitió que ella puede camuflajearse más fácil, algo que no resulta tan sencillo para su esposo Christian Nodal, pues dice, los tatuajes en todo su cuerpo lo delatan.

Esa ansiedad que ha sentido en público, asegura que nunca antes la había vivido, a pesar de que desde niña vive ambientes públicos junto a su padre Pepe Aguilar.

"Se tornó todo muy negativo. Antes no tenía eso, estaba muy tranquila, ahorita sí me da miedo porque la gente es muy cruel, agresiva y ni me conocen", reflexionó.

A pesar de que no ha sido todo miel sobre hojuelas, Ángela está disfrutando al máximo su vida de casada, por lo que a pesar de los detalles negativos, como el hate en redes, del cual procura no enterarse, considera que es muy bendecida por tener una familia como la que tiene.

"A veces es difícil, pero sigo siendo muy bendecida y estoy venciendo mis miedos y siguiendo mis sueños", dijo.