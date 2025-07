Ángela y Nodal cumplen primer año de casados

Pasaba el medio día del 24 de julio de 2024, cuando un rumor comenzó a rondar por las redes sociales, Ángela Aguilar y Christian Nodal tendrían una boda secreta y sería en la "ciudad de la eterna primavera", a las pocas horas aparecieron fotos de ella vestida de novia y algunos detalles de la celebración en la Hacienda San Gabriel de las Palmas; así comenzó el cuento de hadas para la hija de Pepe Aguilar, que no ha sido tan rosa como se esperaba.

El haber dado este paso a menos de un mes de haber confirmado su noviazgo, el 10 de junio de 2024, en un reportaje en la revista "¡Hola! México", les trajo muchas más críticas y hate en las redes sociales, más a Ángela que a Nodal, no sólo por lo rápido que caminó su relación, después del rompimiento del sonorense con la trapera argentina Cazzu (el 23 de mayo de 2024), también por las acciones y declaraciones de ella.

El primer tropiezo fue el video que ella compartió en sus redes sociales justo el día de su boda, donde agradeció a los Premios Juventud por haberla nominado y ganar, cuando en realidad no estaba en ninguna terna, por lo que su declaración se tomó como una indirecta para Cazzu, y como era de esperarse, en las redes sociales, comenzaron a publicarse los memes sobre ese video.

Pese a esto, la luna miel siguió su curso y disfrutaron de una romántica estancia en Los Cabos, de la cual compartieron imágenes y videos, y cuando Nodal tuvo una presentación en Mazatlán, causaron furor cuando él la invitó al escenario a cantar "Dime cómo quieres" y la presentó como su esposa por primera vez; una acción que comenzó a ser una constante en la gira "Pal´ cora tour" pero, con el tiempo, los fans del cantante comenzaron a cansarse de que Ángela hiciera presencia en todos sus shows e, inclusive, en mayo pasado durante un concierto en Monterrey, Aguilar fue abucheada mientras estaba en el escenario.

Entre las diversas entrevistas que Ángela ofreció para hablar de su relación con Nodal, hubo una desató el descontento de los fans de Cazzu y de la propia cantante argentina: la que ofreció a la cadena "ABC News", en la cual explicó que los más allegados a ellos conocían de su relación, desde meses antes de que se hiciera pública, incluída a la propia Julieta Cazzuchelli, nombre real de la llamada "Nena Trampa", y que todos estaban bien con eso.

"Lo único que puedo decir es que todos los involucrados están juntos y unidos, todos estamos en la misma página, a nadie le rompieron el corazón y tenemos la conciencia tranquila", afirmó.

Esto hizo que Cazzu hablara de lo sucedido en el podcast "PL", P después de meses de guardar silencio, en el que aclaró que ella se enteró de la relación de Nodal y Ángela como todo mundo, a través de las redes sociales; indicó que las fechas no le cuadraban porque según las propias declaraciones de Aguilar tenían ya meses juntos, lo que le hace pensar que el sonorense llevaba una doble vida y que en este caso se había roto mucho más que un corazón, además de que reprobó que la cantante mexicana hablara de sus sentimientos, sin tener ningún derecho de hacerlo.

Debido a esto Nodal tuvo que salir a la defensa de su esposa, para aclarar que nunca hubo una infidelidad y que Ángela nunca fue su amante, todo esto con un tono de molestia y fastidio.

Pero a pesar de esto, Ángela tenía sobre sí el papel de villana y le ha costado perder popularidad, al grado que los reconocimientos que ha recibido a lo largo de estos meses como el de Mujer del Año, otorgado por la revista "Glamour" -en noviembre de 2025-, o el Premio Revelación en los Billboard Women in Music 2025, el público ha asegurado que fueron comprados por su padre Pepe Aguilar, en un esfuerzo por limpiar su imagen.

"La verdad han sido meses muy bonitos y llenos de bendición, pero han sido muy crueles, siento que yo no podría estar sonriendo en este momento si no tuviera a un hombre tan bueno a mi lado", expresó en una entrevista con Mariano Osorio, en mayo pasado.

Actualmente, Ángela Aguilar está en la promoción de su disco "Nadie se va como llegó", el cual es el primero que realiza de manera independiente de su papá y en el que debutó como productora, además de estar a punto de iniciar su gira "Libre Corazón Tour" por Estados Unidos, la primera en solitario desde que se casó, pero que ha tenido bajas ventas hasta el momento.

Aunque, en diversas ocasiones, se ha hablado de una ruptura o distanciamiento entre Nodal y Ángela, lo cierto es que la pareja sigue muy unida y enfocada en sus respectivas carreras, y a pesar de que, hasta el momento, ninguno ha compartido algo en sus redes sociales, respecto a su primer aniversario, Pepe Aguilar afirmó en un encuentro con los medios hace un par de días, que este primer año de matrimonio se celebrará con "mucha fiesta".