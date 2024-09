Famosas muestran apoyo a Gala Montes tras incidente en La Casa de los Famosos

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 3 (EL UNIVERSAL).- "Gala Montes, no estás sola", este fue el mensaje que inundó las redes sociales la noche de ayer, luego de que la actriz viviera uno de los momentos más tensos de la segunda temporada de "La casa de los famosos".

Durante el programa de este pasado martes, Montes protagonizó un fuerte pleito contra Adrián Marcelo, a quien llamó misógino y encaró, en señal abierta, por los constantes ataques que estuvo recibiendo a lo largo de siete semanas: "No debes estar aquí. Yo no inventé esos adjetivos, te los mereces; y así como te lo estoy diciendo yo, te lo van a repetir muchas mujeres allá afuera", dijo.

Si bien, todo terminó con la salida de Marcelo del reality; la situación llegó hasta las redes sociales, donde colectivos feministas, usuarias, usuarios y varias personalidades del mundo del espectáculo no sólo felicitaron a Gala por su valentía y coraje; sino que, aseguraron, marcó un precedente importante al exponer en televisión la violencia que las mujeres viven día a día y que está tan normalizada.

Una de las famosas que le externó su total admiración a la joven fue Ana de la Reguera, quien a través de las redes sociales, publicó varios videos para dar su punto de vista: "Qué chingón que hizo esto, que se defendió y que puede quedar ahí registrado lo que vivimos como mujeres. No tengo el talento que tiene Gala de retórica, de defenderse con las palabras correctas, con los remates correctos... este talento, mis respetos", dijo.

Pero la actriz hollywoodense no fue la única. Regina Blandón, quien ya ha hecho público su apoyo al movimiento feminista, tampoco se quedó callada y, aunque celebró la salida de Marcelo, también lamentó el poco apoyo que recibió Montes por parte de la producción y sus mismos compañeros: "La violencia de género no es humor. Ojalá la gente que lo sigue (a Adrián) se dé cuenta. Ojalá más personas se atrevan a confrontar a sus agresores como lo hizo Gala. Ojalá construyamos redes de apoyo sólidas para que sepamos que no estamos solas", escribió.

Ana Brenda Contreras fue otra de las celebridades que, a través de las redes sociales, se dijo totalmente en contra de la violencia que se presentó en el reality show y expresó su solidaridad a la joven actriz: "Que sepan que Gala Montes no está sola, estamos aquí todas para sostenerla", publicó en su perfil de X.

Por su parte, Andrea Legarreta aprovechó para dedicarle un emotivo mensaje a la actriz y la llamó como una de las guerreras más valientes que conoce: "No estás sola. Al salir de esa casa podrás darte cuenta. Somos una gran mayoría que te apoya", dijo.