ARRASA EN LOS BAFTA

LONDREs. -El thriller de acción con carga política "One Battle After Another" ("Una batalla tras otra") ganó este domingo seis premios, incluida la de mejor película en los Premios de la Academia Británica de Cine, lo que impulsa su campaña de cara a los Óscar del mes siguiente

La épica de vampiros "Sinners" ("Pecadores") y la historia de terror gótico "Frankenstein" ganaron tres premios cada una, mientras que la tragedia familiar shakespeariana "Hamnet" fue nombrada mejor película británica.

Jessie Buckley, tal como se preveía ampliamente, ganó el premio a mejor actriz por interpretar a una madre en duelo y esposa de William Shakespeare, Agnes Hathaway, en "Hamnet".

En una gran sorpresa, Robert Aramayo se llevó el premio de mejor actor por la película independiente británica "I Swear", imponiéndose a estrellas como Leonardo DiCaprio y Timothée Chalamet.

"One Battle After Another", la explosiva película de Paul Thomas Anderson sobre un grupo de revolucionarios en conflicto con el Estado, ganó los premios a la dirección, guion adaptado, fotografía, montaje y actor de reparto para Sean Penn.

"Esto es abrumador y maravilloso", dijo Anderson al aceptar el premio a la dirección.

Estrellas de Hollywood y celebridades británicas, desde el oso Paddington hasta la princesa de Gales, se reunieron el domingo para la entrega de premios, en la que "One Battle" y "Sinners" encabezaron las nominaciones.

"Sinners" se llevó los trofeos a guion original, mejor música musical y actriz de reparto para Wunmi Mosaku.

Figuras como DiCaprio, Chalamet, Emma Stone, Cillian Murphy, Glenn Close y Ethan Hawke desfilaron por la alfombra roja fuera del Royal Festival Hall de Londres antes de una ceremonia de etiqueta presentada por el actor escocés Alan Cumming.

El príncipe Guillermo y Catalina, princesa de Gales, también asistieron,

Entre las mayores ovaciones del público estuvo la de Paddington, el oso título que protagoniza una adaptación musical teatral del querido clásico infantil.