ARTISTA INTERNACIONAL DEL AÑO

LA CANTANTE SE ALZÓ CON LA ESTATUILLA ÁMBAR EN LOS PREMIOS BRIT, LOS MÁS IMPORTANTES DE LA MÚSICA EN EL REINO UNIDO, Y SE IMPUSO A BAD BUNNY, TAYLOR SWIFT Y LADY GAGA

Por EFE

Marzo 01, 2026 03:00 a.m.
A
ARTISTA INTERNACIONAL DEL AÑO

MÁNCHESTER (R.UNIDO).- La cantante española Rosalía se proclamó como Artista Internacional del Año en los premios BRIT, los más importantes de la música en el Reino Unido, durante la gala celebrada este sábado en la ciudad inglesa de Mánchester, donde además también actuó.

La catalana, de 33 años, se alzó con la estatuilla ámbar y se impuso así a otros grandes nombres como el puertorriqueño Bad Bunny y estrellas internacionales de la talla de Taylor Swift, Lady Gaga, Sabrina Carpenter, Chappell Roan, CMAT, Doechii, Sombr o Tyler, The Creator.

Rosalía subió al imponente escenario del estadio Co-Op Live con el pelo recogido y un vestido rojo y, al recibir el galardón de manos de Jade, exintegrante de la girlband Little Mix, agradeció al resto de compañeros de la industria "que hacen música en español", a su madre, el resto de su familia y a su equipo.

"Sigamos celebrando la música diferente, las culturas diferentes, los idiomas diferentes", continuó diciendo.

En 49 ediciones de los BRIT, Rosalía es la primera artista española en ganar el galardón de Artista Internacional del Año y tan solo Julio Iglesias estuvo a punto de lograrlo antes en 1983, tras lograr una nominación, pero finalmente fue a parar a Kid Creole and the Coconuts.

Este reconocimiento, otorgado por la Industria Fonográfica Británica (BPI, en inglés), consolida el ascenso meteórico de la de Sant Esteve Sesrovires y supone el primer premio a nivel internacional Para su debut en los BRIT, Rosalía interpretó una versión rave de su tema ´Berghain´ por primera vez en directo y acompañada de una orquesta, bailarines y con la aparición estelar de la islandesa Björk dejó con la boca abierta a todo el estadio.

