Arturo Carmona rememora su relación con Alicia Villarreal

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- El actor mexicano Arturo Carmona recordó en el canal de Yordi Rosado cómo fue su breve matrimonio con Alicia Villarreal a finales de los 90. Entre fama y secretos, compartió detalles de cómo se enteró de que ella ya estaba casada.

Acompañado por Facundo y el Borrego Nava, el actor recordó cómo vivió su relación con Alicia Villareal marcada por el desequilibrio entre la fama, la juventud y los secretos:

"Yo no sabía que estaba casada", confesó en la charla, una revelación que llegó demasiado tarde.

¿Cómo se enteró Arturo Carmona que Alicia Villarreal estaba casada?

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En 1997, Alicia Villarreal era una de las voces más reconocidas del regional mexicano, al frente de "Grupo Límite". Carmona, por su parte, era un joven futbolista que apenas comenzaba a incursionar en el medio artístico. Fue en ese contexto que inició su relación con la cantante.

"Dos meses antes, por ejemplo, de casarnos, salió el rumor... Le pregunté y me dijo que no. Me dijo: ´Ya sabes cómo es la prensa de espectáculos´. Y le crees, es tu pareja", relató en el programa de Yordi. La verdad salió a la luz de una forma poco esperada: "Cuando nos casamos, Televisa nos tenía de regalo de bodas el acta de matrimonio de ella anterior".

Así vivió Carmona su divorcio con Alicia Villarreal

Para Carmona, el matrimonio fue una lección de vida acelerada. La relación duró apenas tres años. En retrospectiva, reconoce que hubo señales y omisiones importantes desde el noviazgo.

"El noviazgo es la prueba de si vas a dar el siguiente paso o no. Y hubo muchas cosas que me fui dando cuenta conforme a la marcha... cosas puntuales que tal vez pudieron haber cambiado mi decisión de casarme",

La fama de Villarreal también jugó un papel determinante. "Ella estaba en su mejor momento profesional, donde influía mucha gente... la disquera, el representante. Límite era Límite en su mejor momento. Y yo era un prospecto, tenía 22 años, estaba apenas empezando", recordó. A los 23, se convirtió en padre por primera vez. La presión externa y el ritmo frenético del entorno terminaron por desgastar la relación.

Arturo también habló del dolor tras la ruptura, especialmente por la distancia con su hija.

"Lo recibí como un fracaso de vida... el proyecto que teníamos de vida se me fue de las manos, no tanto por culpa tuya o mía, sino porque había un monstruo que se estaba haciendo artista... y eso nos ganó", dijo Carmona.

Arturo Carmona reveló la presión de la fama de la cantante terminó tras tres años de matrimonio, la separación le dejó el dolor de alejarse de su hija. Hoy, considera esta etapa una lección de vida.