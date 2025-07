Arturo Carmona se defiende de críticas por ausencia en marcha LGBT

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Arturo Carmona recibió críticas, luego de que no participase en la marcha LGBT+ de este fin de semana, en Guadalajara, Jalisco, por lo que muchas personas llegaron a especular que, su renuencia, se debió a una posible tendencia homofóbica, sin embargo, el actor aclara sus verdaderos motivos para no presentarse y, hasta confía, cómo ha reaccionado al recibir propuestas amorosas de otros hombres.

El actor que, recientemente, ha estado envuelto en polémica, debido a su pasado con Alicia Villareal, sigue dando de qué hablar, ya que recibió comentarios negativos, en redes sociales, luego de declinar la invitación que le hicieron para presentarse en la marcha del pasado sábado.

Sin embargo, Carmona ya salió a defenderse, afirmando que, si se negó a participar, no fue por homofobia, sino porque tenía compromisos laborales que se lo impidieron.

"¿Homofóbico?, no, no lo soy, sí me invitaron, pero no tuve la oportunidad de compartir con ellos porque tenía trabajo, precisamente", dijo a "Venga la alegría".

El regiomontano indicó que, el hecho de que sus creencias están cimentadas en el cristianismo no es un motivo para que sienta rechazo por la comunidad, la que afirma que respeta, como lo hace con todos sus semejantes.

"Yo respeto, respeto todo; tal vez sí mi filosofía es totalmente otra, pero yo creo que todo está en el respeto, al final, no me han faltado al respeto, yo no les he faltado al respeto tampoco y, cada quien ¿no?, es respetable las preferencias de cada persona".

Lo que sí reconoció es el nerviosismo que le causa que otro hombre se sienta atraído por él.

"Me pone nervioso el halago de un hombre a mí persona o de alguien que tiene una preferencia diferente a la mía, pero no me incomoda, no es una falta de respeto para mí", precisó.

Y confió que, en el pasado, algún ejecutivo llegó a insinuársele, sin embargo, la situación nunca pasó a mayores.

"En muchas ocasiones me hice tonto, en otras, sí me di cuenta, pero cuando las personas ven que tú no eres alguien que puede ceder a eso, tampoco van más allá; dejé muy clara mi preferencia, con respeto a los que tienen otra preferencia a la mía, nunca tuve una insistencia, ninguna amenaza, ni tampoco me dijeron 'si no cedes, no vas a tener tal papel', afortunadamente, mi trabajo habló para poder llegar hasta donde estoy", destacó.