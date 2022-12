Ashton llora por salud de su hermano

Ashton Kutcher, habló de su hermano, y emocionó a más de una persona. Pocas personas saben que el marido de Mila Kunis tiene un hermano mellizo, Michael. El hermano nació con parálisis cerebral y tuvo que recibir trasplante de corazón cuando era muy joven.

Ashton se emocionó al hablar sobre uno de los momentos más duros de su vida: cuando su hermano Michael casi pierde la vida. “Entonces mi padre viene, me recoge y me dice: vamos a ver a tu hermano y yo pienso... no va bien todo”, recordó. “Y se desmayó en la habitación”, continuó. Esos son los únicos extractos que se pueden escuchar en el tráiler del episodio donde Kutcher asiste como invitado.