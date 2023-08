Así celebrarán a Wendy Guevara en "LCDLFM" por su cumpleaños

A-AA+

Desde que inició la competencia, Wendy Guevara estaba preocupada de no poder celebrar su cumpleaños fuera de "La casa de los famosos México" pues no se trata de cualquier celebración, sino el festejo de su 30 aniversario.

Por tal razón, a lo largo de todo el programa, habló de cómo le gustaría disfrutar su cumpleaños, además de que hablaba constantemente de una preocupación, la de presentarse "cruda" a la final del reality, pues, juraba y perjuraba, que saldría en las primeras semanas, sin embargo, esto no sucedió así, pues la influencer está a dos días de cumplir años y así es como la pasará dentro de la casa.

Los festejos previos al cumpleaños de Wendy comenzaron desde la noche de este miércoles pues, así como ella, el conductor del programa, Diego de Erice, cumplió años ese mismo miércoles, por lo que la producción entregó a los habitantes de la casa todo los ingredientes que necesitaban para preparar un pastel para el presentador que cumplió 37 años, sin embargo, durante el proceso los miembros del "team infierno" presentaron algunos problemas a la hora de verter las cantidades correctas para la preparación pues, en vez de agregar media taza de agua, agregaron una taza entera -por una mala lectura hecho por Sergio Mayer-, lo que impidió que la masa alzara y, en consecuencia, nunca esponjó.

Sin embargo, Poncho de Nigris y Nicola Porcella rescataron, de algún modo, la preparación del pastel, ya que el betún que realizaron obtuvo muy buen sabor, a tal grado que, el peruano no perdió la oportunidad comer lo que sobró de la preparación acompañada de unas galletas.

Durante la decoración del pastel, los participantes del programa optaron por usar colorante rojo, haciendo alusión al infierno, así como un trinche que Mayer dibujó con una manga. De esta divertida experiencia, Poncho de Nigris, que maneja pastelerías en su natal Nuevo León, aseguró que cuando acabe el programa, hablará con su socio para que integren dentro de su menú un pastel que titulara col el nombre de "El infierno".

Y aunque los finalistas del reality pusieron todo su empeño en la preparación de este pastel, "la Jefa" no les permitió que este fuera el pastel con que celebrasen, debido a que consideró que podría llegar a ser no comestible, por lo que, cuando Galilea Montijo y Diego de Erice entraron a la casa para llevar a cabo el festejo, la producción había dejado un pastel en el almacén que compartieron mientras cantaban las mañanitas al conductor.

Banda el Recodo canta con Emilio Osorio

Pero esto no fue todo, pues para colocar, literalmente, "la cereza en el pastel", la noche fue sellada con la presencia de la Banda el Recodo, que ofreció un show en el que tocó e interpretó algunos de sus temas más exitosos, como fue el caso de "Te presumo" y "Llegaste tú" y que, además, invitó a Emilio Osorio a echarse un palomazo con la banda, lo que causó gran ilusión en el joven cantante y aunque confesó que no se sabía completa la canción con la que los acompañó, Wendy lo felicitó por la gran ejecución que hizo con su voz: "Cantaste bien bonito", destacó.

Cuando todo acabó y los habitantes volvieron a la normalidad de la casa, Mayer repartió rebanadas de pastel a los habitantes que, además, disfrutaron de un show de drones que fanáticas de Nicola llevaron para sorprender al participante, mientras comentaban los momentos más memorables de la noche, todavía sin imaginarse que la celebración apenas comienza, debido a que la producción de "LCDLFM", de acuerdo a lo que contó Cecilia Galeano -una de las conductoras del programa- en sus redes sociales, cuando se le preguntó cómo celebrarían el cumpleaños de Wendy, que será este sábado 12 de agosto.

Galeano dijo que será nada más y nada menos que el cantante colombiano Manuel Turizo quien se presente en la casa, lo que se convertiría en una gran sorpresa para Guevara que, en diferentes ocasiones, ha refrendado su gusto y admiración por el intérprete de "La bachata".

Sin embargo, Cecilia aclaró que esa noche no habrá gala, como ocurre habitualmente los sábados, sino que el cantante sólo asistirá a la casa para celebrar con los habitantes el aniversario 30 de la influencer.