Así es la relación entre Karol G y Farina, la mejor amiga de Yailin

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 11 (EL UNIVERSAL).- Karol G finalizó su gira "Strip Love Tour" y escribió un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram, dedicado a sus fans: "La energía que se sintió en cada uno de los lugares en los que estuve fue gigante, hermosa y super poderosa". Luego la colombiana resaltó la cantidad de shows que hizo en estos meses: "33 shows entre Estados Unidos y Canadá [...] y más de medio millón de personas que gozamos juntas cómo nunca. Familias enteras, niños, adultos, viejitos, todos bailando y disfrutando la vida en el mismo lugar".

El presente de la cantante es de puro éxito y en pocos días estará de estreno con su nuevo sencillo: "Cairo". El videoclip, según lo que ha mencionado la artista en sus redes sociales, fue grabado en Egipto. Por su parte, Farina continúa disfrutando el éxito de sus últimas colaboraciones y sus videoclips siguen juntando reproducciones en la plataforma de YouTube. "Fiesta", con Ryan Castro; "Soy Mama Remix", junto a La Insuperable y Yailin La Más Viral; y "La Torta", con su sola presencia de protagonista, han sido los trabajos artísticos de la colombiana en lo que va del año.

¿Cómo se llevan Karol G y Farina?

Mucho han preguntado los fans de cada una de las artistas que comparten nacionalidad, acerca de por qué no han realizado ningún trabajo artístico juntas. De hecho se ha especulado con que tengan una mala relación y se estén esquivando. Pero lo cierto es que la intérprete de "Trakatá" comentó en una entrevista con Dímelo King cuál es su postura respecto a su relación con "La Bichota".

"He hablado con ella 15 minutos de mi vida, ha sido muy bonito lo que he hablado con ella", comenzó diciendo Farina en la entrevista. "Te soy honesta, Karol nunca me ha invitado a hacer música y yo tampoco le he pedido a Karol que haga música conmigo", explicó siendo sincera la artista de 36 años. Al ser consultada acerca del motivo de tal presente, dijo: "Simplemente porque no se ha dado, yo realmente no he hecho una canción pensando 'se la voy a mandar a Karol', pero siempre lo digo, si se da, sería brutal, sería muy especial que se diera".

Con estas declaraciones, queda confirmado que no existe ninguna rivalidad entre las exitosas cantantes del mismo género musical, que todavía no han podido realizar ninguna colaboración juntas. "Con Karol quisiera poder sentarme a hablar, compartir, emborracharme con ella [...] He recibido mensajes de ella muy lindos, ella siempre me ha apoyado mucho en mi música y yo la de ella", ha sido también parte de lo que ha dicho Farina de la ex novia de Anuel AA.