Así fue el reencuentro de Luis Miguel y su hija, Michelle Salas

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 15 (EL UNIVERSAL).- Para la familia Pinal y la familia Gallego Basteri este fin de semana fue sumamente especial, pues celebraron el enlace matrimonial de Michelle Salas, hija de Stephanie Salas y Luis Miguel.

La exclusiva boda se llevó a cabo el pasado 14 de octubre en La Toscana, Italia y en medio de muchos rumores, el intérprete de "La incondicional" sí estuvo presente. Días antes del gran día se viralizó un video, donde se veía al cantante llegando al lugar en un helicóptero y acompañado por su pareja, la diseñadora Paloma Cuevas.

Ahora, entre las fotografías que se filtraron en las redes sociales, se puede ver al llamado "Sol de México" en primerísima fila para festejar la felicidad de los novios. En la imagen, que fue retomada por la periodista Maxine Woodside y publicada en sus redes sociales, aparece un borroso Luis Miguel enfundado en un elegante traje negro y a su lado Paloma, quien usó un vestido azul sin mangas.

Lo que muchos siguen preguntándose es si el famoso artista, según las tradiciones, entregó a la novia en el altar y aunque muchos tenían la esperanza de que esto sucediera, la respuesta es no, y es que, de acuerdo con publicaciones de la revista "Vogue", este importante papel fue ejecutado por la madre, Stephani Salas.

Sin embargo, padre e hija sí tuvieron su momento especial y este habría ocurrido justo antes de que Michelle dijera "sí, acepto": "Justo antes de subir al altar, se han mirado, se han dedicado unas palabras... han vivido un momento muy íntimo y que yo creo que ha sido muy emocionante para los dos", fue la información que compartió Woodside y que habría sido revelada por el programa español "Fiesta de Telecino".

En la misma emisión revelaron que el acercamiento entre Salas y Micky no se dio de la noche a la mañana, sino que habrían estado en constante comunicación durante los últimos meses, lo que puede ser confirmado con la aparición de la influencer en el concierto que su papá ofreció el pasado mes de septiembre en Las Vegas: "Han estado charlando antes de reencontrarse. (Michelle) No ha ido de su mano (la de Luis Miguel) al altar, pero han tenido unas palabras y era importante para ellos", agregaron.

Recordemos que la relación entre Michelle y su famoso padre siempre ha estado inmersa en la polémica, pues la joven nació cuanto el cantante tan solo tenía 19 años y se encontraba en el punto más alto de su carrera. Aunque en su bioserie, el astro de la música reveló que intentó ser un padre presente para la entonces niña, lo cierto es que no la reconoció, legalmente, hasta 2007, una vez que ella cumplió la mayoría de edad.

Poco es lo que se sabe sobre el tiempo que han pasado juntos, lo que sí se conoce es que no son tan cercanos y en su historial hay un constante ir y venir, pues suelen alejarse y reencontrarse continuamente.

Por el momento nadie de la familia, ni la misma recién casada ha dado mayores detalles de la boda.