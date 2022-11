Backstreet Boys rinden tributo a Aaron Carter durante su concierto

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 6 (EL UNIVERSAL).- A tan sólo un día de confirmarse el lamentable fallecimiento del cantante Aaron Carter, su hermano, Nick Carter subió al escenario de la Arena O2, en Londres para continuar con sus compromisos laborales junto a los Backstreet Boys, banda a la que pertenece desde los años 90. Durante el concierto se vivió un emotivo momento, cuando la agrupación detuvo el show por unos instantes para poder rendir tributo al joven de 34 años, quien fue encontrado sin vida en la bañera de su casa, en Los Ángeles.

"Esta noche hay un poco de tristeza en el corazón, porque ayer perdimos a uno de los miembros de nuestra familia", dijo Kevin Richardson a sus fans, mientras el resto de sus compañeros corrieron a abrazar a Nick, quien no pudo controlar las lágrimas y rompió en llanto en pleno escenario.

Las palabras de Kevin ocurrieron justo después de que la icónica agrupación interpretara el tema "No Place", al mismo tiempo que en las pantallas del lugar aparecían diferentes fotos de cada uno de los cantantes con su familia. Al final de la canción se quedó inmóvil la imagen de Aaron con la leyenda: "Aaron Carter 1987-2022".

Inmediatamente después, y de acuerdo con los videos que ya circulan en las redes sociales, los aplausos y los gritos de los asistentes comenzaron a inundar todo el recinto, mientras Kevin, AJ, Brian, Howie y Nick, con lágrimas en los ojos, se fundieron en un sincero abrazo.

"Solo queríamos encontrar un momento en nuestro show para reconocer que el hermano pequeño de Nick, Aaron Carter, falleció ayer a los 34 años. Él era parte de nuestra familia y les agradecemos todo el amor, todos los buenos deseos y todo el apoyo", agregó Richardson.

"Nos gustaría dedicar esta siguiente canción a nuestro hermano pequeño Aaron. Te extrañaremos hermano", finalizó el mayor de los integrantes, antes de que comenzara a sonar los primeros acordes de "Breathe". Horas antes, Nick ya se había pronunciado al respecto de esta terrible pérdida y aseguró que a pesar de que en los últimos años la relación con su hermano no era la mejor, jamás dejó de amarlo; además de que su corazón estaba completamente destrozado.

"Mi corazón está roto. Aunque mi hermano y yo hemos tenido una relación complicada, mi amor por él nunca se ha desvanecido. Extrañaré a mi hermano más que nadie. Ahora finalmente puedes tener la paz que nunca pudiste encontrar aquí en la tierra... Te amo hermanito".