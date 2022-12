Backstreet Boys, sin especial Navideño por acusaciones contra Nick

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 12 (EL UNIVERSAL).- El cantante Nick Carter no está atravesando por su mejor momento, y es que además de estar viviendo un duelo por la muerte de su hermano Aaron, ahora enfrenta una seria acusación en su contra.

Hace unos días, el artista fue demandado por una joven con autismo, quien asegura que fue abusada sexualmente por Backstreet Boy cuando ella todavía era menor de edad. En los documentos que ya fueron presentados a la corte, la chica asegura que todo ocurrió en el 2001, cuando Nick la invitó al autobús del grupo donde la habría alcoholizado para después obligarla a tener un encuentro íntimo.

Aunque el cantante ya se ha defendido respecto a estos señalamientos, al parecer ya han empezado a tener consecuencias en la vida profesional de Carter y sus compañeros, pues la cadena de televisión ABC decidió cancelar el programa especial de Navidad de la popular boyband, hasta que no se aclare lo sucedido.

Esto significa un doble golpe para la agrupación, ya que dicho especial ya había sido grabado e iba a ser utilizado como parte de la promoción de su más reciente disco "A Very Backstreet Christimas".

Esta no es la primera vez que Carter enfrenta una acusación de este tipo. En 2018, Melissa Schuman denunció al artista por presunta violación; sin embargo la fiscalía de Los Ángeles rechazó presentar cargos debido a que el delito había prescrito y a pesar de que Nick admitió haber tenido con la joven.

En ese entonces, el intérprete de "Help me" aseguró que el encuentro había sido consensuado; sin embargo, en la actualidad no sólo negó que haya estado íntimamente con la joven, también señaló que desde hace mucho tiempo está siendo manipulada para hacer acusaciones falsas sobre su persona.

Aunque el asunto es delicado, Carter se ha estado tomando las cosas con mucha calma, hace algunas horas se presentó en un concierto de una popular emisora de radio estadounidense y se ha mantenido activo en sus redes sociales, compartiendo fotos de su familia y su día a día.