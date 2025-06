Bad Bunny advierte: su nueva gira no será un repaso de éxitos

El regreso de Bad Bunny a los escenarios de Latinoamérica ha generado grandes expectativas entre sus fans; sin embargo, el cantante ha querido dejar las cosas claras: no esperen demasiado.

Pero no se refiere a que sus conciertos vayan a ser de mala calidad o con una producción mucho menor a la que tiene acostumbrados a sus seguidores; sino a que, quizás, el setlist deje a más de uno decepcionado.

En entrevista con "Vanity Fair", el llamado "Conejo Malo" adelantó que el "Debí tirar más fotos World Tour" será una gran fiesta, pero que el invitado de honor será su último álbum, por lo que muchos de los temas favoritos de sus fans no estarán en ella.

Incluso, hizo una comparación con el "The Eras Tour de Taylor Swift", el exitoso espectáculo con el que la cantante estadounidense no sólo rompió toda clase de récords, también hizo un recorrido completo por su discografía.

"Primero que nada, no soy Taylor Swift, quiero aclararlo para que no se emocionen tanto: (el concierto) no va a estar organizado de esa manera", dijo.

Sin dar mayores detalles, el intérprete de "Nuevayol" explicó que dejará espacio para sus icónicos éxitos, pero siempre dando protagonismo al disco que da nombre a esta gira:

"Sigue siendo mucho una gira para Debí, con algunas canciones más viejas incluidas", advirtió.

Benito volverá a tierras aztecas antes de que finalice el 2025 y a diferencia de su última visita (en 2022) esta vez con ocho fechas que, por desgracia para el público, ya están agotadas.

Su primer show en la capital será el 10 de diciembre en el Estadio GNP Seguros y se quedará hasta el 21 de este mismo mes.