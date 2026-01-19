BAD BUNNY CONFUNDE A PERÚ CON CHILE
EL CANTANTE Y COMPOSITOR PUERTORRIQUEÑO, TRAS TRES CONCIERTOS EN CHILE, LLEGÓ A LIMA, PERÚ, PARA DOS SHOWS EL VIERNES 16 Y SÁBADO 17 DE ENERO.SIN EMBARGO, DURANTE SU PRIMERA FECHA EN LA CAPITAL PERUANA, UNA CONFUSIÓN DEL CANTANTE LLAMÓ LA ATENCIÓN DEL MUNDO ENTERO. EL PEQUEÑO ERROR OCURRIÓ CUANDO BAD BUNNY SALIÓ AL ESCENARIO PARA COMENZAR CON EL SEGMENTO DEL CONCIERTO QUE SE LLEVA A CABO EN "LA CASITA", Y SE DIRIGIÓ AL PÚBLICO DICIENDO "¡CHILE!", NOMBRE DEL PAÍS EN EL QUE SE PRESENTÓ UNOS DÍAS ANTES. MÁS ALLÁ DE GENERAR LA INCONFORMIDAD DE ALGUNOS DE LOS PRESENTES, LA MAYOR PARTE DEL PÚBLICO TOMÓ LA CONFUSIÓN DEL CANTANTE CON HUMOR.
