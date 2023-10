Bad Bunny dice por qué no ha confirmado romance con Kendall Jenner

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 14 (EL UNIVERSAL).-

, dos figuras prominentes en la industria musical y televisiva, sorprendieron a los usuarios de las redes sociales en marzo de este año cuando fueron vistos besándose durante una cita en un restaurante de Los Ángeles. En ese momento, habían dejado de esconder su "relación", ya que un mes antes se rumoreaba sobre un posible romance entre ellos, pero nada se había confirmado.Poco a poco, la pareja comenzó a hacer su idilio amoroso más público, asistiendo juntos a eventos como un juego de la NBA y el MET GALA, incluso coordinando sus atuendos. Sin embargo, a pesar de su aparente formalidad, ninguno de los dos ha oficializado su relación. ¿Cuál es la razón?Fue el propio intérprete de "Titi me preguntó" quien, en una entrevista con "Vanity Fair," decidió abordar las dudas sobre su vida amorosa.Aunque mantuvo su postura de ni confirmar ni negar los "rumores," agregó que no siente la necesidad de dar explicaciones a nadie, especialmente a sus seguidores, razón por la cual se ha mantenido distante en las redes sociales.Comentó: "No saben cómo te sientes, cómo vives, no saben nada y lo cierto es que no quiero que lo sepan. La verdad es que no me interesa aclarar nada porque no tengo ningún tipo de compromiso al respecto. Yo lo tengo claro, mi amigo Jomar lo tiene claro y mi madre también."Su círculo de amistades y su madre han sido sus confidentes más cercanos.El cantante también expresó que, a pesar de que su música y trabajo estén dedicados a sus fanáticos, no permitirá que influyan en su vida privada."Hay quienes sostienen que los artistas deben soportar esto. Yo no tengo por qué aceptar cualquier cosa solo porque quise ser un artista. Al fin y al cabo, si me escuchas es porque quieres hacerlo. Yo no te obligo a hacerlo."Por su parte, indicó que, en la actualidad, todo el mundo se comporta como paparazzi, sacando sus teléfonos celulares para grabar. Recordemos que las primeras imágenes de la pareja se difundieron de esta manera.Hasta la fecha también han enfrentado especulaciones de separación y un embarazo.Una de las preguntas que ha inspirado memes es si el puertorriqueño se comunica en inglés con la modelo y socialité o si cuentan con traductores. Sobre este tema, Bunny, sin entrar en detalles, aclaró que suele comunicarse en inglés con algunas personas, siendo Kendall una de ellas. No obstante, reveló que antes no podía comunicarse con la empresaria.