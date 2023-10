Bad Bunny es acusados de evasión de impuestos en Perú

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 27 (EL UNIVERSAL).-

, quien lanzó su nuevo sencillo "Un preview", su última canción del 2023, fue acusado depor autoridades de Perú.De acuerdo con una investigación que dio a conocer el canal peruano Willax TV, el llamado "Conejo malo" habría ingresado en país en varias ocasiones con visado de turista; sin embargo, se dedicó a trabajar y no declaró ni pagó los respectivos impuestos por ello.La investigación, en la que estuvo involucrada La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) y Migraciones del Perú, arrojó que el cantante "ingreso a Perú cinco veces como turista y permaneció 4 días manteniendo su estatus migratorio (de turista), (pero) trabajó, cobró y se fue", reportaron medios locales. Esta situación impulsó a que la entidad abriera una averiguación sobre las actividades de Benito, ya que aseguran que "todas esas entradas fueron por trabajo y no por turismo. Lo que desvía el pago debido de los impuestos y algunas obligaciones de contrato", agregaron.Es esta misma situación se encontraría el actor mexicano Édgar Vivar, quien, presuntamente, también habría ingresado a tierras peruanas bajo el status de turista, pero con la firme intención de llevar a cabo un trabajo artístico, evitando así pagar impuestos. "Es una cosa escandalosa", indicó Guillermo Briones, representante del sindicato de artistas e intérpretes del Perú.Pero ellos no serían los únicos famosos que se han visto relacionados con la, en la investigación también salieron los nombres del músico Roberto Blades, el productor Adolfo Aguilar, la actriz Angélica Aragón y el actor Gabriel Soto, entre otros artistas extranjeros.Hasta la tarde de este miércoles ni el cantante ni el actor han hablado al respecto y tampoco se ha aclarado si recibirán algún tipo de sanción, lo que sí han dejado claro las autoridades es que pretenden que esto sirva como antecedente para evitar que esto siga sucediendo y de ahora en adelante se lleve un registro detallado de cada visita artística que llegue a suelo peruano.